Khánh HòaTrung tâm thương mại A&B Shopping Mall ra mắt diện mạo mới với thiết kế phủ xanh, đa dạng không gian mua sắm, vui chơi, giải trí phong cách hiện đại, từ 1/9.

Theo đại diện A&B Shopping Mall, sau thời gian tái thiết, trung tâm thương mại trở lại với phong cách nhiệt đới hiện đại, không gian nhiều mảng xanh trải các tầng. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thiết kế mới đặt cảm xúc khách hàng làm trung tâm, tạo nên "ốc đảo xanh" giữa lòng thành phố. Ánh sáng tự nhiên kết hợp chi tiết trang trí mô phỏng cỏ cây, nội thất sang trọng nhưng gần gũi, mang lại cảm giác thư thái.

Bên trong trung tâm thương mại A&B. Ảnh: A&B

Trung tâm thương mại A&B được định vị mình theo mô hình "retailtainment" - kết hợp mua sắm và giải trí. Không gian được bố trí linh hoạt cho nhiều nhu cầu: mua sắm, ẩm thực, giải trí, hay check-in. Điểm nhấn là trải nghiệm cảm xúc thay vì chỉ dừng ở hoạt động tiêu dùng.

A&B Shopping Mall nằm ở đối diện Quảng trường 2 Tháng 4 và tháp Trầm Hương, ba mặt tiền trên đường Trần Phú, Hùng Vương, Lê Thánh Tôn, cách biển chưa đầy 50 m. Với lợi thế nằm ở trung tâm TP Nha Trang, nơi đón hàng triệu khách du lịch mỗi tháng, A&B Shopping Mall đặt mục tiêu gia tăng giá trị điểm đến thông qua việc phát triển tiện ích. Trung tâm cũng hướng đến tạo ra không gian gắn kết cộng đồng địa phương và kết nối khách du lịch với văn hóa bản địa.

Trung tâm thương mại A&B hưởng lợi nhờ vị trí nằm cạnh bãi biển. Ảnh: A&B

Trung tâm thương mại tập trung mở rộng các tiện ích phục vụ du khách như quầy hỗ trợ thông tin điểm đến, bản đồ ẩm thực - văn hoá địa phương, khu vực du lịch với khu bán hàng đặc sản, lưu niệm, cùng các workshop thủ công bản địa được tổ chức định kỳ. Đồng thời, nơi đây phát triển không gian mở để tổ chức sự kiện nghệ thuật ngoài trời, biểu diễn đường phố, chương trình văn hóa...để giới thiệu văn hóa địa phương đến du khách.

Theo đại diện A&B Shopping Mall, đơn vị cũng đang kết nối với nhiều khách sạn, resort cao cấp, công ty lữ hành...để hình thành chuỗi trải nghiệm đồng bộ. Thay vì là một điểm đến riêng lẻ, A&B đặt mục tiêu trở thành một mắt xích hữu cơ trong hành trình khám phá Nha Trang của du khách.

"A&B Shopping Mall chọn hướng đi riêng khi kết hợp thương hiệu quốc tế lẫn địa phương, tạo nên tổ hợp mua sắm đa phong cách, từ thời trang, phụ kiện,, thủ công mỹ nghệ đến ẩm thực đa văn hóa vừa đa dạng lựa chọn cho khách hàng vừa định hình bản sắc riêng cho từng tầng không gian", vị đại diện nói.

Mảng xanh phủ kín các tầng tại trung tâm. Ảnh: A&B

Mục tiêu của A&B Shopping Mall là kiến tạo điểm đến giàu tính biểu tượng, nơi thương mại kết hợp văn hóa và cộng đồng. Trong bối cảnh Khánh Hòa mở rộng đô thị và tăng đầu tư bán lẻ - du lịch, A&B kỳ vọng trở thành dấu ấn mới của thành phố biển.

Với thông điệp "Chạm phong cách - Đậm bản sắc", A&B được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh thương mại - dịch vụ Khánh Hòa.

Trong ngày ra mắt diện mạo mới 1/9, trung tâm thương mại tổ chức chuỗi hoạt động như lễ hội carnival, đêm nhạc ngoài trời, photobooth 360, workshop cùng nhiều ưu đãi đến 50% từ các thương hiệu như McDonald's, Quiksilver, MCA & Tagins, Là An, Yookmong BBQ...

(Nguồn: A&B)