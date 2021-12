A An đưa gạo sạch, an toàn đến với người tiêu dùng

Hạn chế sử dụng phân hóa học, an toàn cho người sản xuất và tiêu dùng, chất lượng gạo thơm ngon là mục tiêu mà thương hiệu gạo A An hướng đến.

Kiểm soát tốt chất lượng chế biến gạo an toàn

Ông Nguyễn Chánh Trung - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long, phụ trách thương hiệu gạo A An chia sẻ: "Chất lượng luôn luôn là yếu tố cốt lõi của sự phát triển". Chất lượng ở đây là truy xuất được về nguồn gốc từ giống lúa đến nơi sản xuất, kiểm soát được phẩm chất gạo từ khâu xử lý sau thu hoạch đến sấy trữ kịp thời để giữ các đặc tính của gạo đến bước xát trắng, lau bóng, tách màu để tạo nên hạt gạo trắng, bóng, đồng đều.

"Hơn hai năm phục vụ thị trường nội địa, chúng tôi luôn giữ cam kết không đấu trộn, không sử dụng hóa chất để tạo nên những hạt gạo với đúng tiêu chí lành gạo - ngon cơm. Nhưng để giữ được yếu tố chất lượng gạo còn cần phải có sự kiểm soát đồng bộ ngay từ trên cánh đồng. Trong chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng vì không chỉ là kênh thu mua cho nông dân, tạo nên thành phẩm và phát triển thị trường mà còn đồng hành cùng nông dân để canh tác văn minh, canh tác sạch và ngày càng hiện đại", ông Trung nói.

Đặt mục tiêu chinh phục thị trường trong nước bằng chất lượng của sản phẩm, A An cam kết chỉ cung cấp gạo sạch 3 không: không đấu trộn - không hóa chất tẩy trắng - không chất tạo mùi. Cam kết này được khẳng định qua chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đang được áp dụng trên thế giới như HACCP, BRC, ISO 22000:2018, SGS; qua quy trình kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn kiểm định Hàn Quốc, Đài Loan và kiểm định xay xát theo tiêu chuẩn US No.1 - US No.3 của Mỹ.

A An sắp đưa vào hoạt động nhà máy Gạo Hạnh Phúc nhằm chủ động kiểm soát chất lượng chế biến gạo an toàn.

Theo ông Trung, đây là kết quả của việc đánh giá đúng tầm quan trọng và có những giải pháp hiệu quả cho khâu chế biến, bảo quản, đóng gói thành phẩm trong chuỗi sản xuất lúa gạo như đã đề cập. Cũng theo lãnh đạo Tập đoàn Tân Long, việc xử lý sau thu hoạch có vai trò quyết định đến chất lượng gạo, đặc biệt là đối với loại gạo chất lượng cao. Lúa sau thu hoạch phải được sấy khô kịp thời, đúng kỹ thuật, đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn để lưu kho, phục vụ khâu xay xát – chế biến – đóng gói trong năm.

"Trường hợp lúa thu hoạch xong nhưng công đoạn sấy khô chậm trễ sẽ làm gạo thành phẩm không đủ độ trắng, không giữ được mùi thơm tự nhiên dẫn đến cơm không ngon. Đặc biệt đối với giống gạo Nhật còn có thể bị chua", ông Trung nói.

Chủ động trước tình trạng này, A An đầu tư lớn vào xây dựng nhà máy chế biến. Toàn bộ hạ tầng, công nghệ đều được liên kết hợp tác nhận chuyển giao hoặc nhập khẩu từ châu Âu như silo dự trữ từ Italy, thiết bị lò sấy từ Đức và Đan Mạch, hệ băng chuyền, băng tải chuyển gạo khép kín, dây chuyền khép kín từ Thụy Sĩ... giúp tối ưu hoạt động chế biến, lưu trữ sản phẩm từ lúa gạo an toàn, giữ nguyên chất lượng. Với hệ thống nhà máy và kho lưu trữ lớn, lại sắp đưa vào hoạt động nhà máy Gạo Hạnh Phúc với quy mô lớn tại châu Á, điều kiện xây dựng bến, bãi để tập kết và dự trữ hàng hóa; luôn chủ động về vốn lưu động và phương án tiếp cận vốn ngân hàng, Tân Long khẳng định tự tin kiểm soát tốt chất lượng chế biến gạo an toàn.

Cải tiến lối canh tác cũ

Cũng theo đại diện Tân Long, canh tác lúa cải tiến đã được áp dụng từ khá sớm, đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bước đầu, bà con nông dân hưởng ứng khá tích cực bởi tính ưu việt của mô hình. Đây là một hệ thống sản xuất lúa gạo tiên tiến, hiệu quả, thân thiện với môi trường, có khả năng nâng cao sản lượng lúa canh tác, giảm thiểu lượng nước tưới, giống, phân bón, thuốc trừ dịch hại và công lao động, đồng thời giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

A An nhân rộng phương pháp canh tác lúa cải tiến để đảm bảo cung cấp nguồn sản phẩm chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng.

Về sử dụng nguồn nước, canh tác lúa cải tiến, nông dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm có hiệu quả hơn so với canh tác truyền thống. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt quy trình điều tiết nước khô ướt xen kẽ nên giảm sử dụng nước bình quân ở ruộng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng canh tác lúa cải tiến giảm khoảng 20-30% lượng đạm so với canh tác truyền thống; giảm bình quân 50% chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, do canh tác theo hướng mới này cây lúa cứng, khỏe nên có khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh gây hại (đặc biệt là bệnh đạo ôn, khô vằn và bệnh bạc lá). Vấn đề giảm phát thải khí nhà kính ở khu vực đồng ruộng áp dụng canh tác lúa cải tiến cũng giảm đáng kể so với canh tác truyền thống 30-35%.

Việc nhân rộng phương pháp canh tác lúa cải tiến sẽ góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo và bảo đảm an toàn lao động cho người sản xuất. Vì thế, ngoài chọn giống tốt, chất lượng cao, ngon cơm, người trồng lúa nên tuân thủ quy trình canh tác lúa an toàn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc ít độc, thời gian cách ly ngắn. "Bên cạnh việc nhân rộng phương pháp canh tác lúa cải tiến, A An đã phát triển những cánh đồng mẫu lớn tại Kiên Giang, An Giang với quy mô đến hơn 100.000ha và thực hiện bao tiêu giống lúa trực tiếp đến người nông dân", ông Trung cho biết thêm.

