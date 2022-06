Đường dây đánh bạc 90 triệu USD qua sàn SFX Capital bị triệt phá

Hà NộiĐường dây đánh bạc trên sàn SFX Capital có quy mô 90 triệu USD với hơn 18.000 tài khoản tham gia do Đào Minh Sáng, 38 tuổi, cầm đầu vừa bị xoá sổ.

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng công an một số địa phương triệu tập 32 nghi phạm, thu 5 ôtô Cadillac, Range Rover, BMW, Lexus, Mercedes. Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Người chơi muốn tham gia đặt cược phải đăng ký tài khoản trên website sfxcapitals. Sàn SFX Capital sẽ cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP... và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số như BTC/USD.

Hình ảnh quảng cáo của SFX. Ảnh: Bộ Công an

Các "con bạc" sẽ lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hoặc giảm trong một đơn vị thời gian; thường là 30 giây một lần cược, hoặc là mốc 3-5-15-30 phút. Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn là 5-10% số tiền cược. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để che giấu cho hoạt động phi pháp này, Sáng lập 3 công ty là SFX Capital, SFX, F.C.I và có hai trợ thủ đắc lực là Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng bộ phận kinh doanh và Nguyễn Minh Đức, Giám đốc F.C.I.

Cảnh sát xác định, tại thời điểm bị triệt phá, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch đánh bạc chừng 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Về cách thức lôi kéo người chơi, nhóm này mở nhiều đại lý, thành lập các nhóm chuyên gia để hỗ trợ "đọc lệnh". Người đọc lệnh thường cam kết sẽ hỗ trợ "con bạc" thắng cược với giá trị khoảng 15-20% trong một giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn. Trường hợp thu nhiều, chúng lại dụ nạp thêm tiền để đưa "về bờ".

Nhằm lấy sự tin tưởng của người chơi, nhóm điều hành thường "gây dựng thương hiệu" trên mạng xã hội bằng cách thể hiện giàu sang, đi xe đắt tiền, lối sống thượng lưu,...

Công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Bộ Công an

Theo Cục An ninh mạng Bộ Công an, đây thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. Nhà chức trách cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không để bị lôi kéo tham gia vào đường dây này.

Phạm Dự