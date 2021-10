MỹNhà sản xuất Phương Võ, 30 tuổi, làm phim ngắn "Centuries and Still" đề tài phân biệt chủng tộc.

Phương Võ nói từ khi Covid-19 bùng phát, người gốc Á ở Mỹ đối mặt nạn kỳ thị nghiêm trọng hơn vì bị cho là "thủ phạm phát tán virus". Một lần, cô đang hỗ trợ đoàn phim ở Quảng trường Thời đại (New York), một người đàn ông da trắng, không đeo khẩu trang, hét vào mặt: "Cút về nước đi". Nhiều vụ tấn công người gốc Á nổ ra, đỉnh điểm là vụ xả súng khiến sáu người gốc Á thiệt mạng ở Atlanta, Mỹ hồi tháng 3.

9x Việt làm phim ngắn về phân biệt chủng tộc Trailer phim "Centuries and Still". Phim sẽ phát trên kênh VTV4 vào cuối tháng 10.

Bức xúc vấn nạn phân biệt chủng tộc, Phương Võ và đạo diễn Sally Trần bắt tay thực hiện dự án phim phi lợi nhuận từ tháng 4. Họ chọn hình thức nghệ thuật thị giác để tái hiện nhiều sự kiện lịch sử liên quan. Ê-kíp kêu gọi nhiều họa sĩ gốc Á tham gia, mỗi người vẽ một, hai cảnh minh họa. Sau đó, họ cắt, dán từng hình để dựng cảnh. So với các phim tài liệu thông thường, Centuries and Still tạo nét sống động nhờ tập hợp phong cách nhiều họa sĩ.

Khó khăn lớn nhất của Phương Võ và ê-kíp khi dựng phim là khâu nghiên cứu, xác thực và chọn lọc các thông tin về người gốc Á trên đất Mỹ, bởi không có trong sách giáo khoa. Họ phải đến nhiều thư viện ở New York, tìm và đối chứng.

Sau khi hoàn thành tác phẩm, ê-kíp được một nhà cung cấp nền tảng ở Mỹ hỗ trợ quảng bá. Một số tổ chức phi lợi nhuận như MekongNYC, Asian American Writers’ Workshop, Asian American Arts Alliance... cũng ủng hộ.

Phương Võ sinh năm 1991, là nhà sản xuất hình ảnh và phim tự do. Sống ở Mỹ từ năm 2013, cô thường xuyên đọc sách, xem các phim về Việt Nam để cập nhật kiến thức trong nước.

Phương Võ đang lên ý tưởng cho các phim ngắn chủ đề phân biệt giới tính. Ngoài ra, cô quan tâm đến nghệ thuật cổ truyền, ẩm thực Việt, các tác phẩm của danh họa Lê Phổ, Tô Ngọc Vân. Cô cũng mong sớm được về nước thực hiện phim ngắn ghi lại cảnh đẹp nhiều vùng, miền hai bố con cô từng đi phượt.

Hà Thu (Ảnh, video: Nhân vật cung cấp)