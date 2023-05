9x bỏ việc nhà nước chuyển nghề IT sau 6 tháng học online

TP HCMMười năm làm công chức khối nhà nước, Nguyễn Ngọc Tài (32 tuổi) quyết định nghỉ việc, chuyển sang làm IT sau 6 tháng học online tại FUNiX.

Hiện anh Ngọc Tài làm Software Engineer tại Công ty CMC. Trước đó, chàng trai 9x đã nhen nhóm ý định chuyển nghề khi Covid-19 xảy ra. Vốn công việc bình thường không có nhiều đột phá, anh Tài không có điều kiện để chứng minh thực lực. Sau dịch bệnh, cảm nhận được sự biến động của cuộc sống, anh quyết định theo đuổi đam mê, tìm hướng đi mới.

"Tôi vốn yêu thích máy tính, tự đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức về IT không tệ nên đã mạnh dạn đăng ký khóa học lập trình ở FUNiX", anh nói, cho biết một phần là vì muốn tìm ngành nghề mới nhiều thử thách hơn, phần vì ở FUNiX có thể học online hoàn toàn, lại cam kết việc làm sau khi hoàn thành chứng chỉ.

Anh Nguyễn Ngọc Tài theo học công nghệ tại FUNiX để chuyển ngành lập trình ở tuổi 30. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 8/2021, anh Tài nhập học FUNiX theo chương trình Chứng chỉ Doanh nghiệp, quyết tâm vừa làm vừa học. Với anh, đây là bước đi quan trọng để tự tạo dựng cơ hội thay đổi cho bản thân. Mỗi ngày, anh dành tối thiểu một tiếng để học, rảnh là ngồi vào máy tính để làm bạn với những câu lệnh.

"Phương pháp học của tôi không có gì đặc biệt ngoài tích cực tìm hiểu, luôn đặt câu hỏi tại sao. Tôi tin rằng, nếu có đam mê, bản thân sẽ tìm ra cách phù hợp để chinh phục đam mê ấy", Tài chia sẻ.

Thông thường, anh sẽ chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức theo các từ khóa của từng bài học, chăm chỉ nghe bài giảng cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài tự học, anh cũng liên lạc thêm với mentor, tutor để nhờ hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc hoặc coaching khi cần thiết.

Là người tay ngang chuyển ngành, anh đánh giá cao khóa học của FUNiX khi cung cấp nguồn học liệu dồi dào, cung cấp tài khoản Udemy giúp học viên có thể thoải mái tìm hiểu thêm các tài liệu tham khảo nếu muốn. Hannah nhiệt tình và tích cực, thường xuyên nhắc nhở, khích lệ anh và các bạn trong lớp theo kịp tiến độ khóa học.

Gần 6 tháng theo học online, anh Tài cho biết luôn cảm thấy hứng thú. Càng học, càng tìm hiểu kiến thức, anh càng say mê lĩnh vực công nghệ khi hiểu được cách những dòng code vận hành, cách các phần mềm được con người tạo ra để phục vụ đời sống.

Với mục tiêu kiếm việc sau 4 - 6 tháng, chàng trai 9x dồn hết sức lực cho khóa học, đồng thời, chủ động đăng ký thêm một khóa học offline để bổ trợ kiến thức. Sau 5 tháng, anh được FUNiX hỗ trợ kết nối gửi hồ sơ, phỏng vấn tại nhiều công ty đối tác và trúng tuyển doanh nghiệp đầu tiên là công ty Bản Viên vào tháng 3/2022. Lúc này, anh chấp nhận mức lương chỉ bằng một nửa so với lương công chức, tự nhắc bản thân phải tiếp tục trau dồi kiến thức.

Anh Nguyễn Ngọc Tài (áo xanh) trong một hoạt động thể thao tại công ty công nghệ CMC Global - nơi anh đang làm việc với vị trí kỹ sư phần mềm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trải qua công việc lập trình đầu tiên, anh tiếp tục học hỏi ở môi trường doanh nghiệp rồi chủ động tìm kiếm các công việc mới. Hiện, anh làm lập trình viên tại công ty CMC. Đây cũng là công việc mà anh tâm đắc nhất khi được làm cùng nhóm dự án tại Singapore, cho anh nhiều cơ hội học hỏi kiến thức cũng như kỹ năng thực chiến.

"Công việc lập trình viên mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi được làm chung với các đồng nghiệp Ấn Độ, Malaysia, Singapore... Họ giúp tôi được mở mang kiến thức về cuộc sống, con người, và nhận ra quyết định của mình là đúng đắn", anh nói.

Ở tuổi ngoài 30, nhìn lại hành trình chuyển đổi nghề nghiệp của bản thân, anh Nguyễn Ngọc Tài cho rằng, ba mươi chưa phải là quá muộn để chuyển nghề cũng như chuyển sang nghề lập trình.

"Nếu có cơ hội, hãy theo đuổi mục tiêu, đừng nghĩ quá nhiều về những nỗi sợ vô hình. Đừng để tuổi tác cản trở bạn theo đuổi điều mình thích. Chỉ cần nhớ rằng, miễn còn minh mẫn, đam mê, sức khỏe, bạn vẫn còn có thể làm được, anh Tài chia sẻ.

Cũng theo nam IT, vào nghề muộn hơn so với nhiều người, anh sẽ nỗ lực "bước nhiều hơn, đi nhanh hơn" để bắt kịp những người đi trước. Anh dự định hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân CNTT và tham gia các dự án của các công ty lớn ở nước ngoài. Đồng thời, anh cũng tiếp tục theo đuổi các thử thách ở các lĩnh vực khác trong nghề IT.

Quỳnh Anh