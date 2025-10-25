99% ung thư vú có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm

Ung thư vú hiện có thể chữa khỏi đến 99% nếu phát hiện ở giai đoạn 0, trong khi ở giai đoạn muộn, cơ hội chỉ còn dưới 30% và việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém cả chi phí lẫn thời gian.

"Điều đáng sợ nhất không phải là phát hiện ra ung thư vú, mà là phát hiện ở giai đoạn muộn", BS.CK1 Phùng Ngọc Thư, Trưởng Trung tâm Chăm sóc Tuyến vú, Bệnh viện FV, nói ngày 25/10, nhân sự kiện Ngày hội Nơ hồng - Bảo vệ sức khỏe tuyến vú, hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về ung thư vú.

Bác sĩ Thư kể lại trường hợp gần đây, một phụ nữ trung niên khỏe mạnh, trong lần tầm soát định kỳ đã phát hiện khối u chỉ 4 mm ở giai đoạn 0 - trên hình ảnh cộng hưởng từ chỉ hiện lên như một chấm nhỏ. Nhờ phát hiện sớm, chị được điều trị nhẹ nhàng bằng phẫu thuật bảo tồn kết hợp xạ trị bổ trợ, không cần hóa trị.

Theo bác sĩ Basma M’Barek, Trưởng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, nếu 25 năm trước ung thư vú chỉ chia thành 3 nhóm lớn thì nay, nhờ tiến bộ y học, bệnh được phân loại chi tiết hơn, giúp cá thể hóa phác đồ điều trị. Với những bệnh nhân phát hiện sớm, việc điều trị rất nhẹ nhàng - đôi khi ngay cả người thân cũng không biết nếu bệnh nhân không nói ra.

Hiện nhiều phương pháp hiện đại được áp dụng tại Việt Nam như liệu pháp hormone thế hệ mới, hóa trị chọn lọc giảm độc tính, xạ trị bảo vệ tim phổi, cùng các liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch. Mô hình điều trị đa chuyên khoa và tiếp cận cá nhân hóa giúp tối ưu hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa tác dụng phụ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên bắt đầu khám vú từ tuổi 25 như một cách "tặng món quà sức khỏe cho chính mình". Tầm soát sớm giúp phụ nữ hiểu rõ nguy cơ di truyền, rèn kỹ năng tự theo dõi cơ thể và xây dựng kế hoạch chăm sóc tuyến vú lâu dài. Việc lựa chọn cơ sở y tế có chuyên gia nhũ khoa và trang thiết bị hiện đại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Nghi thức bung dù tạo thành chiếc nơ hồng khổng lồ với thông điệp cùng nhau chiến thắng căn bệnh ung thư vú. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư vú hiện đã vượt ung thư gan, trở thành loại ung thư có số ca mắc mới nhiều nhất tại Việt Nam, theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN). Bệnh chiếm gần 29% tổng số ung thư ở nữ giới, tức cứ 3 phụ nữ được chẩn đoán ung thư thì có một người mắc ung thư vú. Đáng chú ý, ngày càng nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm và độ tuổi mắc đang có xu hướng trẻ hóa.

Phụ nữ được khuyến cáo tự khám vú mỗi tháng (sau kỳ kinh 5-7 ngày), khám lâm sàng định kỳ và chụp nhũ ảnh khi đến tuổi phù hợp. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhóm không nguy cơ cao từ 20-40 tuổi nên tự khám hàng tháng, khám lâm sàng mỗi 1-3 năm; từ 40 tuổi trở lên nên khám lâm sàng và chụp nhũ ảnh mỗi năm. Với nhóm nguy cơ cao, cần bắt đầu sàng lọc từ 25 tuổi, tự khám hàng tháng, khám lâm sàng 6-12 tháng và chụp nhũ ảnh định kỳ hằng năm.

Lê Phương