97 ngày cứu bé sinh non 'nhỏ như hộp sữa'

TP HCMBé gái chào đời ở tuần thai thứ 23, nặng 640 gram, sau 97 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương đã đủ điều kiện xuất viện, là ca nuôi dưỡng trẻ sinh cực non nhỏ nhất tại đây.

Khuya 21/8, bé gái đầu lòng của sản phụ ở TP HCM chào đời sau sinh thường, trong tình trạng tím tái, phản xạ kém, trương lực cơ yếu - biểu hiện suy hô hấp nặng ở trẻ cực non. Các bác sĩ nhi sơ sinh lập tức hồi sức, giữ ấm bằng bàn sưởi chuyên dụng, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Bé hồng hào trở lại và được chuyển vào Khoa Hồi sức sơ sinh - nơi tiếp nhận các ca non tháng nguy kịch nhất.

Theo BS.CK2 Lê Anh Thi, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, cho biết trẻ sinh ở tuần thai 23 được xếp nhóm "cực non", ngưỡng sống còn nhiều thách thức. Thông thường, một thai kỳ đủ tháng là 37-40 tuần. Ở tuần 23, các cơ quan của bé vẫn còn non nớt và chưa hoàn thiện để thích nghi với cuộc sống bên ngoài tử cung mẹ. Trong đó, phổi chưa sản xuất đủ surfactant dẫn đến suy hô hấp nặng, não dễ tổn thương và có nguy cơ xuất huyết, da rất mỏng nên mất nhiệt và mất nước nhanh, hệ miễn dịch gần như chưa có khả năng tự vệ, dễ nhiễm trùng.

"Với cân nặng chỉ 640 gram - bằng một hộp sữa tươi - cơ thể bé còn quá non yếu để tự thích nghi ngoài tử cung", bác sĩ nói.

Bé bước vào giai đoạn điều trị hơn ba tháng với nhiều can thiệp chuyên sâu. Khi vào khoa, bé được thở máy và bơm surfactant để hỗ trợ phổi còn non yếu, giúp tình trạng trao đổi khí cải thiện, da hồng hơn. Bé phải thở máy xâm lấn liên tục 55 ngày, sau đó chuyển sang thở hỗ trợ không xâm lấn (HFNC) thêm 18 ngày. Việc điều chỉnh thông số máy thở đòi hỏi theo dõi liên tục nhằm hạn chế tổn thương phổi.

Thời gian nằm hồi sức, bé nhiều lần đối mặt nguy cơ nhiễm trùng huyết, phải dùng các đợt kháng sinh mạnh và truyền máu do thiếu máu. Bé cũng được sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp và hỗ trợ tim mạch.

Đến 17/10 (ngày thứ 58), cân nặng bé đạt 1.180 gram, đủ ổn định để chuyển sang Khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi và nuôi dưỡng. Sau đó, bé gái vẫn xuất hiện những cơn tím nhẹ, thở co kéo nên tiếp tục được điều trị kháng sinh, theo dõi ngưng thở và tập vật lý trị liệu hô hấp nhằm tăng sức cơ và làm sạch đường thở.

Bé được áp dụng chăm sóc Kangaroo (da kề da), giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở và hỗ trợ phát triển thần kinh. Về dinh dưỡng, bé bắt đầu bằng sữa mẹ qua sonde dạ dày, sau đó tập ăn muỗng và cuối cùng có thể tự bú - mốc quan trọng cho thấy sự trưởng thành của các phản xạ. Đến ngày 26/11, ở ngày thứ 97 sau sinh, bé đạt 1.745 gram và đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chúc mừng khi bé xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương - tuyến cuối về sản phụ khoa của TP HCM và khu vực phía Nam, nói rằng đây là kỳ tích y học, trường hợp trẻ sinh cực non ở ngưỡng tuổi thai 23 tuần đầu tiên được nuôi sống thành công tại đơn vị, mở rộng thêm khả năng chăm sóc các ca sơ sinh nguy cơ rất cao trong thời gian tới.

Lê Phương