97% biệt thự Sun Tropical Village đợt 1 được đăng ký đặt chỗ

Dự án ghi nhận sự quan tâm lớn khi 97% quỹ căn đợt 1 được đăng ký đặt chỗ chỉ trong một ngày giới thiệu đến khách hàng thân thiết.

Sức hút của bất động sản wellness tại đảo Ngọc

Đầu tháng 9, những thông tin hé lộ về khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới kiểu mẫu Sun Tropical Village gây được sự chú ý trên thị trường bất động sản nói chung và thị trường Phú Quốc nói riêng. Đây cũng là lần đầu đảo Ngọc xuất hiện mô hình wellness second home - ngôi nhà thứ hai phục vụ chăm sóc sức khỏe - dòng bất động sản được giới đầu tư ưu ái sau gần 2 năm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Phối cảnh minh họa Sun Tropical Village - "ngôi làng nhiệt đới" giữa thiên nhiên Nam Phú Quốc.

Đón dòng khách liên tiếp đăng ký tìm hiểu, đặt chỗ second home nhiệt đới Sun Tropical Village, đại diện một đại lý phân phối dự án cho biết: "Khách hàng là những người thành đạt, đang tìm kiếm second home chăm sóc sức khỏe ở Phú Quốc. Nhiều người trong số họ đã tìm một năm qua mà chưa có sản phẩm nào thỏa mãn. Và khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về dòng sản phẩm này ở Bãi Kem do Sun Group đầu tư, họ đã tìm hiểu và lập tức bị thuyết phục".

Cũng theo vị này, khách hàng ấn tượng với vị trí đắc địa kề rừng, kế biển Bãi Kem, nằm giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển của dự án. Ngoài việc dành tới 19.000 m2 cho cây xanh, các hạng mục kiến trúc, cảnh quan tại dự án đều toát lên tinh thần nhiệt đới. Đơn cử, 4 công viên nội khu đa công năng, Wellness Center với hàng trăm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp, tiêu chuẩn quốc tế, Công viên Wellness Bãi Kem giữa rừng nguyên sinh kề dự án...

Dự án tiên phong phát triển theo mô hình wellness second home ở Phú Quốc.

Theo một số chuyên gia, thị trường bất động sản Phú Quốc hiện phong phú với đa dạng phân khúc như biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, căn hộ cao tầng, đất nền... Tuy vậy, gần như chưa có dự án bất động sản nào chuyên biệt về wellness, lấy các yếu tố chăm sóc sức khỏe toàn diện về thân - tâm - trí làm mục tiêu phát triển.

Trong khi đó, theo báo cáo Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam công bố vào tháng 2 của Deloitte, thói quen chi tiêu của người tiêu dùng trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của Covid-19 đã thay đổi với 59% chi cho nhà ở và tiện ích, 58% dành cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Khảo sát cho thấy nhu cầu này càng tăng mạnh trong giới nhà giàu, khi quan niệm sức khỏe quan trọng hơn tài sản đang được đề cao.

Vì thế, sự xuất hiện của Sun Tropical Village với không gian sống, tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn wellness living tại quần thể Bãi Kem cùng những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đa dạng, cá nhân hóa đã đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu, bắt kịp kỷ nguyên wellness đang lan rộng toàn cầu.

Loạt ưu đãi khi đăng ký sớm

"Việc 97% biệt thự Sun Tropical Village được đăng ký đặt chỗ thành công ngay trong đợt giới thiệu đầu tiên đến khách hàng thân thiết đã lập nên kỷ lục mới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay. Bên cạnh giá trị nội tại và tính thời điểm, không thể không nói tới những lợi ích lớn khi khách hàng đăng ký đặt chỗ sớm, ngay trong tháng 9 này", đại diện một đơn vị phân phối đánh giá.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho cư dân tương lai của "ngôi làng nhiệt đới".

Theo đó, khách hàng sử dụng vốn tự có để đặt chỗ sở hữu sẽ nhận được chiết khấu 10% giá trị biệt thự. Đặc biệt, khách hàng hoàn thành 100% thủ tục trước 30/9, sẽ nhận được chiết khấu 7,5% giá trị biệt thự (sau khi đã trừ các ưu đãi khác).

Chủ đầu tư cũng dành ưu đãi chào đón những chủ nhân tương lai của "ngôi làng nhiệt đới" Sun Tropical Village với chương trình vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị biệt thự, hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng và hưởng ân hạn nợ gốc lên đến 40 tháng.

"Tôi cho đây là thời điểm phù hợp để sở hữu biệt thự nhiệt đới Sun Tropical Village, khi chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu khoảng 2-3 tỷ đồng đã có thể sở hữu một căn biệt thự tại làng nhiệt đới. Sản phẩm này có thể sử dụng làm ngôi nhà thứ hai để gia đình chủ động nghỉ dưỡng theo sở thích, hoặc tính toán đầu tư kinh doanh", anh Tiến Mạnh, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm tại TP HCM nhận định.

Dự án mới của Sun Group được kỳ vọng dẫn dắt xu hướng bất động sản wellness.

Bên cạnh bài toán tài chính tối ưu, Sun Tropical Village còn tri ân khách hàng - cư dân của "ngôi làng nhiệt đới" tương lai nhiều ưu đãi như miễn phí dịch vụ quản lý biệt thự trong vòng hai năm từ khi nhận bàn giao biệt thự; hỗ trợ gói hoàn thiện biệt thự khi về ở sớm. Ngoài ra, khách hàng thân thiết đã sở hữu bất động sản của Sun Group, khách hàng là cá nhân có hộ khẩu tại Kiên Giang, cũng được ưu đãi 1% giá trị biệt thự.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng công bố gói dịch vụ chăm sóc khách hàng "Trải nghiệm thượng lưu" và "Chăm sóc sức khỏe toàn diện well being" lên tới 250 triệu đồng từ đối tác Aspire Lifestyle và Sun Hospitality - thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group, với những đặc quyền riêng để chăm chút sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

"Sản phẩm đẳng cấp, số lượng giới hạn, cộng với ưu đãi và chính sách tài chính hấp dẫn đã lý giải sức nóng của Sun Tropical Village. Sự đón nhận của thị trường cho thấy, wellness second home có thể sẽ trở thành phân khúc sáng giá top đầu ở Phú Quốc, tiên phong cho trào lưu mới trên thị trường bất động sản trong thập niên này", đại diện một đại lý phân phối nhận định.

Hoài Phong

Ảnh phối cảnh minh họa, nguồn: Sun Tropical Village