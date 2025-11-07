95 tác phẩm đoạt giải báo chí Vì sự nghiệp phát triển văn hóa

Hà Nội95 tác phẩm thuộc nhiều thể loại được vinh danh trong buổi lễ trao giải báo chí Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, tối 6/11.

Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức trao 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích cho các cá nhân. Giải nhất gồm loạt bài: Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập (báo in, loạt bài bốn kỳ, Báo Văn hóa); Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng (báo điện tử, loạt bài năm kỳ, Báo Điện tử VietnamPlus); Đánh thức di sản (phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam); Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề Thế hệ vươn mình (truyền hình, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam); Nếp nhà gìn giữ màu dân tộc (ảnh báo chí, Báo Văn hóa).

Trước đó, cuộc thi thu hút 1.040 tác phẩm thuộc thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Sau thời gian chấm thi, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 122 tác phẩm vào chung khảo.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (thứ ba từ trái sang), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (thứ sáu từ trái sang) trao giải nhất cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Trần Huấn

Thể loại báo điện tử có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất, với các bài viết được trình bày dưới dạng đa phương tiện, có hình ảnh, video, đồ họa sinh động. Thể loại báo in có nhiều bài sâu, dài khoảng ba đến năm kỳ. Các tác phẩm phát thanh - truyền hình phản ánh sinh động nhiều câu chuyện liên quan việc phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, gìn giữ, bảo tồn chữ viết. Ảnh báo chí ghi nhận số lượng tác phẩm dự thi tăng vọt, với nội dung bám sát hoạt động của ngành.

Ban giám khảo đánh giá nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh những vấn đề lớn liên quan chính sách, cơ sở pháp lý, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình. Ngoài ra, các tác giả có nhiều bài viết đề cập thực trạng ngành báo chí, xuất bản.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, phát biểu: "Con số tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh sức hút của giải mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch".

Ba giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều bài dự thi chất lượng là Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh, Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Ngoài ra, ban tổ chức trao sáu giải Cảm hứng Việt cho các cơ quan báo chí, kênh truyền thông và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực. Giải đặc biệt thuộc về Báo Nhân Dân. Các giải nhất, nhì, ba lần lượt trao cho Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Giải thưởng kênh truyền thông mạng xã hội thuộc về Schannel Network và giải cá nhân thuộc về nhạc sĩ Nguyễn Hùng, tác giả ca khúc Còn gì đẹp hơn.

Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi xướng từ năm 2023. Hồi tháng 7, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Lê Hải Bình - ký quyết định đổi tên Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam.

Hà Thu