93% bệnh viện TP HCM có bệnh án điện tử

153 trên tổng số 164 bệnh viện tại TP HCM đã hoàn tất triển khai bệnh án điện tử, số còn lại đang gấp rút chạy đua về đích trước 30/9.

Tại Hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử ngày 26/9, thạc sĩ Trần Đức Định, quyền Trưởng phòng Công nghệ thông tin Sở Y tế TP HCM, cho biết khối bệnh viện công lập đạt 100% với 60/60 đơn vị đã vận hành. Ở khối bộ ngành, 13/14 bệnh viện cũng đã hoàn tất. Riêng khối ngoài công lập, dù quy mô đa dạng, 80/90 bệnh viện đã áp dụng, đạt hơn 89%. Phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám, tạo thông tin người bệnh trên bệnh án điện tử. Ảnh: Hạnh Hoàng

TP HCM hiện có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế, 168 trạm y tế xã, gần 11.000 phòng khám. Việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử trên quy mô lớn gặp nhiều một thách thức. Hồi tháng 4, chỉ 18% bệnh viện tại TP HCM triển khai bệnh án điện tử, nhiều nơi khó khăn về điều kiện thực hiện.

Để tháo gỡ, Sở đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có nền tảng bệnh án điện tử dùng chung. Các bệnh viện có thể sử dụng hệ thống riêng hoặc dùng nền tảng chung của Sở, đảm bảo kết nối và liên thông dữ liệu với kho dữ liệu ngành y tế. Đây được xem là giải pháp "lưới bọc an toàn", giúp đồng bộ dữ liệu, tạo công cụ quản trị, giám sát, phân tích, đồng thời cung cấp bức tranh toàn diện về sức khỏe cộng đồng giúp hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế trong tương lai.

Theo Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, việc 93% bệnh viện đã có bệnh án điện tử là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành, góp phần hiện đại hóa quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực tế cho thấy bệnh án điện tử rút ngắn thời gian khám, giảm chi phí giấy tờ, tăng tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Tuy vậy, các bệnh viện vẫn còn nhiều khó khăn, cần chính sách hỗ trợ để khắc phục chênh lệch hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nhân lực công nghệ thông tin, đồng thời sớm đưa chi phí vận hành bệnh án điện tử vào giá viện phí.

Theo các chuyên gia, trung bình mỗi bệnh viện tuyến tỉnh cần đầu tư hơn 10 tỷ đồng để triển khai bệnh án điện tử. Với các bệnh viện quy mô lớn như Bạch Mai, Chợ Rẫy..., số tiền đầu tư còn lớn hơn rất nhiều. Việc này bao gồm chi phí cho hạ tầng CNTT hiện đại, ổn định, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS), cũng như các thiết bị phần cứng khác. Trong khi đó, chi phí CNTT (bao gồm chi phí triển khai và vận hành bệnh án điện tử) hiện chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Lãnh đạo các bệnh viện ký đồng thuận tham gia xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu của ngành y tế, tại hội nghị ngày 26/9. Ảnh: Hiểu Khuê

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Anh Dũng cho biết, từ kết quả đạt được, ngành y tế sẽ mở rộng bệnh án điện tử ra toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời chuẩn hóa kho dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng AI trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu và quản trị.

"Đích đến là hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ mục tiêu xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống", lãnh đạo ngành y tế nói.

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, khoảng 1.800 bệnh viện cả nước phải hoàn tất chuyển đổi sang điện tử trước ngày 30/9, tiến tới "khai tử" bệnh án giấy, bảo đảm đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người bệnh.

Lê Phương