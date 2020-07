93.000 m2 văn phòng hạng A sắp gia nhập thị trường

Thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có trong bối cảnh Covid-19. Sự thiếu hụt nguồn cung phân khúc hạng A cả về số lượng lẫn chất lượng dự báo giá thuê tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Văn phòng hạng A vẫn tăng giá

Tại Hà Nội, thị trường đã ghi nhận sự tăng giá của phân khúc văn phòng trong quý I/2020, do thiếu nguồn cung. Báo cáo quý I của JLL cho thấy, giá thuê văn phòng hạng A và hạng B ở Hà Nội nhích nhẹ 0,6% so với quý IV/2019 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn cung và cầu văn phòng hạng A đang có xu hướng dịch chuyển ra phía Tây Hà Nội.

Nổi bật, quý I cũng ghi nhận tốc độ tăng giá ở hạng A cao hơn hạng B (hạng B gần như không tăng), trong khi ở các quý trước, hạng B đạt tốc độ tăng giá tốt hơn hạng A. Nguyên nhân đến từ việc nguồn cung hạng A khan hiếm và tỷ lệ hấp thụ ròng trong quý vẫn khá tốt.

Còn theo Savills Việt Nam, thị trường văn phòng Hà Nội trong hai năm vừa qua luôn duy trì công suất trung bình khoảng 93%. Hiện nay, nguồn cung phân khúc hạng A ở mức khiêm tốn, khoảng 500.000 m2 sàn, trong tổng số 1,8 triệu m2. Nhìn chung, phân khúc văn phòng hạng A không có nhiều sự lựa chọn, các tòa nhà hạng A hiện tại trong khu vực trung tâm đều đã cũ và thiếu các tiện ích hiện đại, điều kiện hạ tầng không mở rộng.

Dù chịu tác động ngắn hạn do dịch bệnh, song triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn khá tích cực. Theo dự báo gần đây nhất của ADB về tăng trưởng GDP năm 2020, Việt Nam dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 4,8%, cao hơn so với quốc gia khác trong khu vực. Triển vọng tích cực chủ yếu đến từ những biện pháp chính sách và hỗ trợ tài chính nhằm giảm thiểu tác động kinh tế mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã triển khai. Cùng với đó, làn sóng khởi nghiệp mới sau đại dịch có thể thúc đẩy nhu cầu văn phòng mới.

Trước đó, trong báo cáo quý III/2019, Savills Việt Nam dự báo, giá thuê mặt bằng văn phòng hạng A tại Hà Nội dự kiến duy trì xu hướng tăng 7% mỗi năm trong 2-3 năm tới.

Các chuyên gia nhận định đây là thời điểm phù hợp để các doanh nghiệp tìm kiếm mặt phòng văn phòng với chi phí tốt khi thị trường sắp sửa đón các tòa nhà mới đi vào vận hành từ nửa cuối năm nay.

Khách thuê có nhu cầu cao với mặt bằng văn phòng chất lượng, vị trí tốt, kết nối thuận tiện đến trung tâm và các công trình trọng điểm.

Capital Place giải "cơn khát" văn phòng hạng A

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng thuê văn phòng với các tiêu chí cao về vị trí, công năng, chất lượng vận hành và thân thiện với môi trường, Capital Place dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2020, cung cấp hơn 93.000 m2 diện tích mặt sàn cho thuê văn phòng hạng A quốc tế.

Tòa tháp đôi lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng Thăng Long, với chiều cao 37 tầng, có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới.

Tòa nhà tọa lạc tại vị trí chiến lược trung tâm quận Ba Đình, trên trục đường Liễu Giai - Văn Cao, tiếp giáp với Đại sứ quán Nhật Bản, Đại sứ quán Australia trong khu hành chính, thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Từ đây, khách hàng chỉ mất 30 phút để đến sân bay quốc tế Nội Bài, 10 phút để lên trung tâm thành phố và đến khu vực Hồ Tây, gần kề với tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội tại ga Kim Mã. Vị trí phù hợp giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian di chuyển trong bối cảnh chưa có giải pháp giải quyết triệt để cho tình trạng ách tắc giao thông tại Hà Nội.

Capital Place cung cấp 93.000 m2 mặt bằng văn phòng cho thị trường Hà Nội cuối năm nay.

Capital Place cũng là một trong những dự án văn phòng đầu tiên ở Hà Nội được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold (chứng nhận tiêu chuẩn Mỹ cho công trình kiến trúc xanh) với không gian xanh lớn và nhiều đặc tính bền vững. 32 thang máy tốc độ cao 6 m mỗi giây, lắp đặt tại hai tòa tháp, phân bổ theo từng khu vực giúp tiết kiệm thời gian chờ cho khách hàng. Dự án cũng sở hữu diện tích mặt sàn không cột với bước cột lớn nhất giúp tối ưu hóa không gian và tính hiệu quả trong việc thiết kế nội thất.

Capital Place đã được vinh danh là tnhà văn phòng tốt nhất châu Á tại lễ trao giải Asia PropertyGuru Awards 2019 tại Bangkok. Dự án đồng thời đạt 4 giải thưởng quan trọng tại giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 bao gồm: dự án văn phòng tốt nhất, dự án tòa nhà văn phòng có thiết kế kiến trúc tốt nhất, dự án có thiết kế phổ quát tốt nhất và đề cử đặc biệt cho giải dự án xanh tốt nhất. Hiện nay, Capital Place đang hoàn thiện và sẵn sàng chào đón khách hàng từ quý III/2020.