'92% khách sạn dự kiến tăng giá phòng năm nay'

Hơn 92% nhà vận hành khách sạn tại Việt Nam dự kiến tăng giá phòng năm nay, với mức phổ biến từ 2-8%, trong bối cảnh nhu cầu du lịch phục hồi mạnh, theo JLL.

Chia sẻ tại sự kiện báo cáo thị trường mới đây, bà Phan Thị Ánh Đào, Trưởng phòng cấp cao Bộ phận tư vấn và nghiên cứu JLL Việt Nam, cho biết kết quả khảo sát trên do công ty phối hợp với các đối tác trong ngành lưu trú thực hiện. Theo bà, xu hướng này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong cung - cầu thị trường cũng như chiến lược kinh doanh của ngành khách sạn.

Thực tế, xu hướng tăng giá phòng khách sạn đã manh nha từ cuối năm ngoái. Theo JLL, quý IV/2025, giá phòng khách sạn tại TP HCM đã tăng 19%, Hà Nội tăng 5%, Đà Nẵng tăng 7% và Khánh Hòa tăng 2% so với cùng kỳ.

Còn theo Avison Young Việt Nam, trong quý cuối năm 2025, thị trường khách sạn 4 và 5 sao tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội... cũng ghi nhận xu hướng tăng bình quân 5-8% so với cùng kỳ nhờ hiệu suất thuê tích cực khi bước vào mùa cao điểm.

Phân khúc 5 sao đạt giá phòng trung bình khoảng 170-188 USD một đêm, tỷ lệ lấp đầy 75-80%. Phân khúc 4 sao, giá phòng trung bình 110-130 USD một đêm, công suất đạt 72-78%, phản ánh nhu cầu ổn định từ khách quốc tế và khách công vụ.

Trung tâm thành phố Đà Nẵng, nơi có Trung tâm hành chính và nhiều khách sạn. Ảnh: Nguyễn Đông

Động lực lớn nhất để điều chỉnh giá thuê, theo bà Ánh Đào đến từ sự phục hồi và tăng trưởng vượt kỳ vọng của nguồn cầu khách sạn. Theo thống kê từ Tổng cục du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 21,2 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước, nhờ các chính sách thị thực thông thoáng hơn và sự quay trở lại mạnh mẽ của các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu. Tại TP HCM, Hà Nội, công suất phòng và giá thuê vào cuối năm 2025 đã vượt mức đỉnh giai đoạn 2018-2019, tạo nền tảng tâm lý thuận lợi để các nhà vận hành điều chỉnh mặt bằng giá.

Cùng với đó, áp lực chi phí ngày càng hiện hữu. Sự gia tăng chi phí xây dựng, nhân công và vận hành trong bối cảnh kinh tế phục hồi khiến các chủ đầu tư phải tính toán lại bài toán lợi nhuận. Việc tăng giá phòng, theo các đơn vị tư vấn, là bước đi cần thiết để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và duy trì chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, ngành khách sạn cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch từ cạnh tranh về quy mô sang chất lượng. Thay vì tập trung mở rộng số lượng phòng, các nhà vận hành ngày càng chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ và khả năng cá nhân hóa. Theo JLL, nhiều đơn vị nhận định du khách sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn nếu giá trị nhận được tương xứng, tạo dư địa cho mức tăng giá phổ biến 8% năm nay.

Một yếu tố khác hỗ trợ xu hướng tăng giá là sự gia tăng nhu cầu từ du lịch công tác và MICE (du lịch - sự kiện). Việc mở rộng hạ tầng hàng không, cùng triển vọng hình thành các trung tâm tài chính quốc tế, đang thúc đẩy nhu cầu lưu trú tiêu chuẩn cao tại các đô thị lớn. Nhóm khách doanh nhân và khách MICE thường có khả năng chi trả cao, góp phần nâng mặt bằng giá chung của thị trường.

Về dài hạn, thị trường khách sạn và nghỉ dưỡng được dự báo sẽ tăng trưởng theo hướng chọn lọc, tập trung vào phân khúc trung - cao cấp và hạng sang. Nhu cầu của du khách quốc tế ngày càng ưu tiên chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và yếu tố bền vững, buộc các chủ đầu tư phải đầu tư bài bản hơn về thương hiệu, năng lực vận hành. Những dự án sở hữu vị trí tốt, kết nối hạ tầng thuận lợi và dòng tiền ổn định được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới.

Phương Uyên