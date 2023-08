911 Band lần đầu diễn trên du thuyền tại Hạ Long

Ban nhạc huyền thoại 911 chọn du thuyền nhà hàng Paradise Delight thuộc Paradise Vietnam để tổ chức đêm nhạc đầu tiên tại di sản vịnh Hạ Long, ngày 10/9.

Trong lần trở lại Việt Nam tới đây, 911 Band biểu diễn trên sundeck du thuyền nhà hàng 5 sao chuẩn quốc tế Paradise Delight. Nhóm nổi tiếng bởi những ca khúc thuộc thập niên 90, những năm 2000 như The Day We Find Love, Love Sensation, Don’t Make Me Wait và đặc biệt là bản "thánh ca" của các đám cưới, buổi cầu hôn - I Do.

Sân khấu đặc biệt trong đêm nhạc của ban nhạc 911 giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Paradise Delight

Paradise Delight là sản phẩm mới nhất của tập đoàn Paradise Vietnam - thương hiệu dẫn đầu về du thuyền, khách sạn tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, được thiết kế kết hợp xem show nghệ thuật đa phương tiện đầu tiên ở Việt Nam. Trước đêm nhạc của 911, hệ thống du thuyền và khách sạn này từng tổ chức các show diễn của các ca sĩ như Thu Phương, Hồng Nhung, Bùi Lan Hương, Lê Hiếu, Phương Phương Thảo...

Đặc biệt, ngày 18/8, Paradise Vietnam tổ chức thành công Bằng Kiều live concert, thu hút gần 1.000 khán giả tham dự tại sân khấu ngoài trời bên bờ vịnh di sản Paradise Bay. Nơi này thuộc khách sạn Paradise Suites - top khách sạn và resort hàng đầu năm 2023 do tạp chí Travellive bình chọn.

Ngày 8/9, minishow của ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng được tổ chức tại du thuyền Paradise Delight. Sau đó là sự kết hợp giữa ca sĩ Myra Trần cùng Bạch Công Khanh vào ngày 29/9 tại Paradise Bay, thuộc khách sạn Paradise Suites Halong.

Nhóm nhạc huyền thoại 911 sắp tới Hạ Long trình diễn trên du thuyền. Ảnh: NVCC

Paradise Delight sở hữu 2 nhà hàng El Loto và El Jazmin có sức chứa tới 360 khách, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Theo đó, El Loto tại tầng 1 phục vụ buffet quy tụ hơn 100 món ngon Âu - Á, hải sản, trong khi El Jazmin tầng 2 là nơi để du khách trải nghiệm ẩm thực fine-dining trên du thuyền với các set menu thượng hạng. Bên cạnh đó, bữa tiệc Canapé mang phong vị Pháp cùng ly champagne chào mừng là khởi đầu cho đại tiệc.

Tiệc buffet đa dạng với hơn 100 món trên du thuyền nhà hàng Paradise Delight. Ảnh: Paradise Delight

Đặc biệt, du khách đến đây còn được thưởng thức show nghệ thuật đa phương tiện "Vũ điệu biển khơi" được biểu diễn hàng ngày do đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng. Đây là sự kết hợp của âm nhạc, công nghệ LED, ánh sáng laser và múa đương đại. Du khách sẽ được khám phá về Hạ Long thông qua câu chuyện con rồng cháu tiên, khắc họa thế giới sinh vật biển đa dạng cùng cuộc sống ngư dân nơi đây.

Với sân khấu được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình LED lớn..., du thuyền Paradise Delight vinh dự đón tiếp thủ tướng Luxembourg, được Tập đoàn VinGroup, FPT... lựa chọn tổ chức các chương trình tiệc doanh nghiệp, gala dinner quy mô lớn.

Khi trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật trên du thuyền, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng tại khách sạn Paradise Suites 4 sao ở Tuần Châu, với nhiều dịch vụ, tiện ích. Nổi bật trong đó là bể bơi ngoài trời, bãi biển riêng dài 2 km, công viên King Kong, công viên quốc tế Tuần Châu, sân Golf Tuần Châu...

Với 1,95 triệu đồng, du khách có thể tới Paradise Delight trải nghiệm hải trình âm nhạc cùng 911 Band. Ngoài ra, Paradise Vietnam còn có nhiều du thuyền lưu trú trên vịnh Hạ Long như Paradise Elegance, Paradise Sails, Paradise Peak hay Paradise Grand trên vịnh Lan Hạ. Tất cả nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Thanh Thư