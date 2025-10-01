91 học sinh kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập trường Indonesia

Indonesia cập nhật số người kẹt dưới đống đổ nát hai ngày sau vụ sập trường ở Đông Java tăng lên 91, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi xem xét thông tin điểm danh và từ phụ huynh, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cuối ngày 30/9 điều chỉnh số học sinh bị chôn vùi trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java tăng từ 65 em lên 91 em.

Ít nhất ba học sinh tử vong, khoảng 100 em bị thương. Tính đến sáng nay, giới chức xác định ít nhất 6 học sinh còn sống kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 300 nhân viên cứu nạn đang nỗ lực giải cứu các em, song gặp nhiều khó khăn do các khối bê tông lớn và các phần công trình chênh vênh.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm học sinh mắc kẹt trong vụ sập trường ở Đông Java, ngày 1/10. Ảnh: AP

Thiết bị hạng nặng có sẵn nhưng không được sử dụng do lo ngại có thể gây đổ sập thứ cấp. Lực lượng cứu nạn đã cung cấp oxy, nước và thực phẩm qua những khe hẹp cho các học sinh, một số bị kẹt tại chỗ.

Tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny đổ sập ngày 29/9, trong lúc học sinh đang cầu nguyện. Các nạn nhân chủ yếu là nam sinh từ 12 đến 17 tuổi. Các nữ sinh cầu nguyện ở khu vực khác ở tòa nhà đã may mắn thoát ra ngoài. Giới chức Indonesia đã giải cứu được 10 học sinh.

Hiện trường vụ sập trường nội trú ở Đông Java nhìn từ trên cao. Ảnh: Jakarta Post

Cảnh sát Đông Java cho biết tòa nhà có sảnh cầu nguyện trước đây cao hai tầng, nhưng đang xây thêm hai tầng nữa mà không có giấy phép.

Nền móng cũ dường như không chịu nổi tải trọng và đổ sụp trong khi đổ bê tông ở tầng 3 lúc 15h ngày 29/9. Giới chức đang mở rộng điều tra.

Đức Trung (Theo Jakarta Post, AP)