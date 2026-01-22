900 triệu đồng cải tạo căn hộ 123 m2 cho gia đình trung niên

Căn hộ 123 m2 ở Hà Nội của một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi. Quyết định mua căn hộ chung cư diện tích lớn trong bối cảnh giá nhà Hà Nội tăng cao khiến gia chủ đối mặt không ít ý kiến trái chiều. Tuy vậy, gia chủ không xác định mục tiêu đầu tư hay chạy theo xu hướng, mà chuẩn bị cho một giai đoạn sống mới, từ tích lũy sang tận hưởng không gian ở.

Ngay từ đầu, yêu cầu thiết kế của gia chủ đặt ra không hướng tới phô trương hình thức hay các giải pháp gây ấn tượng thị giác mạnh, mà tập trung vào tiện nghi, ấm áp và cảm giác dễ chịu khi trở về nhà.