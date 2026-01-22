900 triệu đồng cải tạo căn hộ 123 m2 cho gia đình trung niên

Căn hộ 123 m2 ở Hà Nội của một cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi. Quyết định mua căn hộ chung cư diện tích lớn trong bối cảnh giá nhà Hà Nội tăng cao khiến gia chủ đối mặt không ít ý kiến trái chiều. Tuy vậy, gia chủ không xác định mục tiêu đầu tư hay chạy theo xu hướng, mà chuẩn bị cho một giai đoạn sống mới, từ tích lũy sang tận hưởng không gian ở.
Ngay từ đầu, yêu cầu thiết kế của gia chủ đặt ra không hướng tới phô trương hình thức hay các giải pháp gây ấn tượng thị giác mạnh, mà tập trung vào tiện nghi, ấm áp và cảm giác dễ chịu khi trở về nhà.
Không gian căn hộ được xử lý theo hướng tiết chế chi tiết, giảm yếu tố trang trí không cần thiết, tăng chiều sâu trải nghiệm sử dụng. Tổng thể căn hộ thiên về sự cân bằng, ổn định.
Dự án hoàn thiện trong 60 ngày, chi phí khoảng 900 triệu đồng, gồm cải tạo không gian, hoàn thiện nội thất và hệ thống kỹ thuật.
Hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo.
Phòng khách sử dụng bảng màu trung tính ấm gồm be, nâu, xám nhạt. Vật liệu chủ đạo là đá vân mây kết hợp gỗ tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái khi bước vào nhà.
Hệ chiếu sáng được kiểm soát cường độ, ưu tiên ánh sáng gián tiếp, hạn chế độ chói, đủ để duy trì sinh hoạt và tạo trạng thái thư giãn. Không gian phòng khách đủ rộng để các thành viên quây quần, đồng thời vẫn đảm bảo khoảng riêng cần thiết cho từng người.
Khu bếp và bàn ăn là hạng mục được đầu tư nhiều về công năng. Bếp bố trí gọn gàng, không theo đuổi hình thức phức tạp, tập trung vào sự thuận tiện trong sử dụng hàng ngày. Hệ tủ phẳng, thiết bị âm tủ giúp không gian liền mạch, dễ vệ sinh.
Bàn ăn kích thước lớn, ghế ngồi êm, đáp ứng các bữa cơm gia đình đông người, khuyến khích việc ngồi lâu, trò chuyện nhiều hơn.
Các không gian riêng như phòng ngủ, khu thay đồ, bàn trang điểm, phòng học của trẻ được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của từng thành viên. Nội thất đặt đóng theo kích thước thực tế, tối ưu lưu trữ, hạn chế đồ rời.
Phòng ngủ chính được thiết kế theo hướng tối giản, ưu tiên cảm giác gọn gàng và yên tĩnh. Hệ tủ âm tường kết hợp mảng ốp gỗ phía sau tivi giúp tăng khả năng lưu trữ, đồng thời tạo chiều sâu cho không gian.
Góc học tập trong phòng ngủ trẻ được bố trí sát giường, tận dụng chiều cao với hệ kệ mở bo cong. Bàn học và ghế công thái học hỗ trợ tư thế ngồi, phù hợp sử dụng lâu dài.
Góc làm việc được bố trí sát cửa sổ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cho các hoạt động cần tập trung. Hệ bàn liền khối kết hợp kệ lưu trữ mở giúp sắp xếp sách, thiết bị văn phòng và máy in gọn gàng.
Khu vệ sinh sử dụng gạch tông màu trung tính. Các chi tiết như kệ âm, vách kính, lavabo treo tường giúp không gian thoáng, dễ sử dụng lâu dài.
Sơ đồ mặt bằng của căn hộ.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: Lavia Concept VN