90% thí sinh trượt bằng lái sau khi nâng cấp phần mềm lý thuyết

Ấn ĐộNhững thay đổi gồm câu hỏi dài hơn, các lựa chọn bị lặp lại, và cứ sau 2-3 câu hỏi, một mã captcha lại xuất hiện.

Việc lấy bằng lái xe ở Ấn Độ với quy trình tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, theo Cartoq, một báo cáo cho thấy 90% thí sinh trượt bài thi lấy bằng lái xe sau khi Sở Giao thông Vận tải Kerala (Kerala MDV) thực hiện một số cải tiến nhỏ đối với phần mềm của chính phủ.

Theo Media One, những thay đổi không diễn ra như kế hoạch và đang gây khó khăn cho thí sinh. Vấn đề đầu tiên là về câu hỏi. Một số câu hỏi quá dài, và khi thí sinh vẫn đang làm thì bài thi đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Trong một số trường hợp, thí sinh không nhận được điểm ngay cả sau khi đã chấm đúng đáp án.

Thí sinh cũng phàn nàn rằng trong một số câu hỏi, các lựa chọn bị lặp lại, gây khó hiểu. Họ không có đủ thời gian để xem xét tất cả các câu hỏi và câu trả lời.

Khu sa hình của một trường đào tạo lái xe ở Ấn Độ. Ảnh: Indian Express

Ngoài ra, cứ sau hai hoặc ba câu hỏi, một mã captcha lại xuất hiện trên màn hình. Thí sinh thường bị nhầm lẫn khi nhìn thấy mã này và khi họ nhập xong thì trang web đã hết thời gian chờ.

Nếu nhập sai mã, hệ thống sẽ tự động từ chối người đăng ký và khiến họ trượt bài kiểm tra. Nhiều người không quen thuộc với máy tính hoặc hệ thống nên không nhanh như những người khác, dễ dẫn đến sai sót.

Các thí sinh cũng phàn nàn rằng họ gặp phải một số câu hỏi không có trong sách. Họ thậm chí còn không được hướng dẫn về một số biển báo này tại trường dạy lái xe. Tất cả những cải tiến nhỏ nhặt này đã khiến trải nghiệm thi lấy bằng lái xe trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người.

Báo cáo đề cập rằng chỉ 10% số thí sinh vượt qua kỳ thi. Các nhà điều hành trường dạy lái xe không hài lòng với những sửa đổi này và cho biết Sở đang buộc họ phải tìm kiếm các lựa chọn khác, chẳng hạn đến các bang lân cận để xin giấy phép lái xe cho người đăng ký, vì quy trình ở đó ít phức tạp hơn so với Kerala.

Báo cáo cũng nêu một vấn đề khác mà nhiều thí sinh đang gặp phải là họ không thể đăng ký thi. Danh sách chờ rất dài, đồng nghĩa với việc nếu trượt bài kiểm tra ngay lần đầu, họ sẽ phải chờ hàng tháng mới được thi lại.

Mỹ Anh (theo Cartoq)