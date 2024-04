90% sản phẩm đạt giải Sao Khuê 2024 tích hợp AI

Trong số 169 sản phẩm đạt giải Sao Khuê năm nay, 90% tích hợp AI để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Tại lễ trao giải Sao Khuê 2024 ngày 13/4 ở Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) đánh giá trí tuệ nhân tạo đã được thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mạnh tại Việt Nam.

AI đang trở thành một trong những vấn đề được cả thế giới quan tâm, trong đó có nhiều doanh nghiệp Việt. Theo nghiên cứu của Moody Analytics, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có tỷ lệ doanh nghiệp mong muốn tích hợp công cụ AI nhất, với 90%, so với mức 77% ở châu Âu và 68% ở châu Mỹ .

Theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn đang ở khoảng cách xa so với các nước trong khu vực về nghiên cứu và áp dụng AI trên thực tế, nhưng đã xuất hiện hàng loạt giải pháp ứng dụng, nền tảng, trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo "Make in Vietnam" do doanh nghiệp công nghệ Việt nghiên cứu, phát triển.

Trong số 169 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ đạt giải thưởng năm nay, có tám nền tảng và giải pháp AI chuyên biệt, trong khi hơn 90% tích hợp AI trong hoạt động. "Các ngành, lĩnh vực đang thực hiện số hóa rất nhanh và mạnh mẽ. Dữ liệu lớn đang được tạo ra ngày càng nhanh và nhiều. Đây là một trong những điều kiện tốt cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển AI, đại diện Vinasa cho biết.

Việc bùng nổ ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức và năng suất lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thuận lợi khi tham gia thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, các xu hướng phát triển mới như bán dẫn, phát triển xanh cũng được đề cập tại giải Sao Khuê năm nay. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa, thế giới đang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. "Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh là hai yếu tố cốt lõi của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng", ông Khoa nói.

Chủ tịch Vinasa Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Song Hà

Về bán dẫn, đại diện Vinasa cũng đánh giá Việt Nam "là quốc gia được chọn cho chiến lược phát triển sắp tới", với ưu thế lớn về nhân lực và địa chính trị. Từ đó, những doanh nghiệp công nghệ số đang đứng trước cơ hội lớn, đồng thời cũng đang cần những nỗ lực sáng tạo rất lớn, tinh thần, và quyết tâm lớn hơn nữa.

Sao Khuê là một trong những hệ thống giải thưởng lâu đời của ngành CNTT Việt Nam, được tổ chức lần đầu năm 2003. Đến nay, giải thưởng đã tôn vinh 1.715 cá nhân, doanh nghiệp, và các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT-TT.

Năm nay, giải thưởng nhận 340 hồ sơ đề cử, thuộc 57 lĩnh vực. Doanh thu năm 2023 của 169 đề cử đạt giải đạt trên 73 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD , chiếm gần 30% doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam năm qua.

Sản phẩm, giải pháp đạt Top 10 Sao Khuê 2024

STT Tên sản phẩm, giải pháp Đơn vị Lĩnh vực Nhóm lĩnh vực 1 Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế Quản trị, Điều hành Chính phủ, Chính quyền, khối công 2 Trung tâm số điều hành sản xuất - kinh doanh Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông Quản trị doanh nghiệp Quản trị Doanh nghiệp 3 Hệ thống điều hành sản xuất MES-X VTI Solutions Sản xuất công nghiệp Kinh tế, Công nghiệp 4 Hệ thống Liên kết Sản xuất Nông nghiệp Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời Nông nghiệp và chế biến thực phẩm Kinh tế, Công nghiệp 5 MaaZ - Bộ giải pháp công nghệ toàn diện cho xe hơi Công ty TNHH Phần mềm FPT Ô tô (Automobile) Kinh tế, Công nghiệp 6 Hệ thống Payment Hub - Trung tâm xử lý giao dịch thanh toán tập trung Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng số Thị trường, tiêu dùng 7 MoMo Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến Fintech Thị trường, tiêu dùng 8 VNPAY Taxi Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam Fintech Thị trường, tiêu dùng 9 Ứng dụng VinShop Công ty Cổ phần One Mount Distribution Bán lẻ và phân phối Thị trường, tiêu dùng 10 Ứng dụng FPT Play Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Giải trí số Thị trường, tiêu dùng

Lưu Quý