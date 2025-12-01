90% người không thể di chuyển một que diêm để phép tính đúng, còn bạn?

Đôi khi, chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ bé, cả thế giới số học sẽ thay đổi.

Nhiệm vụ "giải cứu" của bạn chỉ cần một thao tác duy nhất: Di chuyển đúng 1 que diêm để biến sự vô lý này thành một chân lý toán học hoàn hảo. Đây là cơ hội để bạn thể hiện khả năng quan sát "từng milimet" và tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ. Đừng ngần ngại thay đổi cả số bị trừ, số trừ, hay thậm chí là kết quả.

Hãy thả lỏng và xem đây là một trò chơi vui vẻ, giúp bạn kích hoạt những nơ-ron thần kinh đang "ngủ quên". Hãy tìm ra que diêm "then chốt" để sửa lỗi cho người bạn đang tính toán sai này nhé! Chúc bạn may mắn và nhanh chóng tìm được đáp án "đẹp" nhất!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà