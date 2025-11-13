90% người không thể di chuyển 2 que diêm để phép tính đúng, còn bạn?

Thoạt nhìn, ai cũng sẽ thấy phép tính sai rõ ràng, nhưng khi bắt tay vào chỉnh sửa thì hầu như đa số đều bó tay, còn bạn.

Nhìn thì tưởng dễ, nhưng lại khiến không ít người phải vò đầu bứt tai! Bức ảnh trên là một bài toán "que diêm huyền thoại" - nơi chỉ cần di chuyển đúng 2 que, bạn sẽ khiến phép tính sai hóa đúng chỉ trong chớp mắt.

Có người xoay ngang, có người đổi chỗ, có người thậm chí muốn... thổi vứt hết diêm cho nhanh! Thử tưởng tượng bạn đang trong một buổi trà chiều, người bên cạnh đưa ra câu đố này, thế là cuộc trò chuyện liền trở nên sôi động như lớp học toán hồi cấp 2. Đơn giản nhưng "hack não", vui mà lại khiến ai cũng phải bật cười vì kết quả cuối cùng.

Vậy bạn có tự tin chỉ với 2 que diêm, mình sẽ chinh phục được bài toán này không? Hãy thử trước khi xem đáp án, vì biết đâu bạn là thiên tài ẩn danh mà chưa nhận ra đấy!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà