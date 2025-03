9 vấn đề Man Utd đối mặt khi xây sân nhà mới

AnhThời gian xây dựng, chi phí, ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch chuyển nhượng là những vấn đề chính của Man Utd khi thực hiện dự án xây SVĐ mới 100.000 chỗ thay Old Trafford.

Mất bao lâu để xây dựng? Man Utd cho biết sân vận động mới có thể hoàn thành trong 5 năm.

Dự án có quy mô như thế này thường mất khoảng 10 năm để hoàn thành. Nhưng Man Utd tin họ có thể giảm một nửa thời gian xây dựng bằng cách tận dụng tối đa kênh đào Manchester.

"Thông thường, nếu xây dựng mới hoàn toàn sân vận động 100.000 chỗ ngồi, trong một khu vực cần tái tạo, đó là một dự án 10 năm. Nhưng nếu chúng tôi bắt đầu với chính phủ, tôi nghĩ đó là một dự án 5 năm, không phải 10 năm", đồng sở hữu Jim Ratcliffe nói.

Man Utd công bố hình ảnh về diện mạo của sân vận động mới. Ảnh: Foster + Partners

Sân vận động mới sẽ được xây dựng như thế nào? Man Utd có kế hoạch xây dựng phần lớn SVĐ ở một nơi khác trước khi vận chuyển đến địa điểm của sân qua kênh đào Manchester.

"Đây sẽ là một công trình lắp ghép, tức việc xây dựng có thể diễn ra nhanh hơn rất nhiều", Ratcliffe giải thích. "Có những xưởng chuyên xây dựng các kết cấu rất lớn, sau đó được vận chuyển đến các địa điểm trên khắp thế giới".

Kiến trúc sư Norman Foster nói thêm: "Thông thường, việc xây dựng một sân vận động như vậy sẽ mất 10 năm, nhưng chúng tôi giảm một nửa thời gian đó. Chúng tôi làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách lắp ráp sẵn, sử dụng mạng lưới kênh đào Manchester, vận chuyển 160 bộ phận".

Khi nào Man Utd bắt đầu xây sân mới? Chưa có ngày khởi công chính thức cho dự án này. Theo Ratcliffe, tiến độ dự án phụ thuộc vào tốc độ chính phủ triển khai dự án tái tạo khu vực.

"Dự án bắt đầu bằng một cuộc thảo luận", tỷ phú người Anh cho biết. "Tiến độ phụ thuộc vào tốc độ chính phủ thực hiện chương trình tái tạo. Tôi nghĩ họ muốn triển khai nhanh chóng vì muốn thấy tiến triển trong nhiệm kỳ này". Ông cũng tự tin rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.

Giám đốc điều hành Collette Roche của Man Utd cho biết CLB sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền để dự án diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nhất có thể.

Điều gì sẽ xảy ra với Old Trafford? Số phận của sân Old Trafford hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Công ty kiến trúc Foster and Partners đề xuất phá hủy Old Trafford, và không có dấu hiệu của sân đấu này trong bản vẽ thiết kế mới. Với vị trí SVĐ mới gần khu vực hiện tại, khả năng cao Old Trafford sẽ bị phá bỏ

"Bằng cách xây dựng bên cạnh địa điểm hiện tại, chúng tôi sẽ có thể giữ gìn được tinh hoa của Old Trafford", Ratcliffe nói, ám chỉ sẽ phá bỏ sân nhà của Man Utd trong 115 năm qua.

Năm 2024, truyền thông Anh cho biết Old Trafford có thể được giảm sức chứa để sử dụng làm sân nhà cho đội nữ và đội trẻ của Man Utd. Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết CLB có thể xem xét lại kế hoạch đó, nhưng điều này "khó xảy ra".

SVĐ mới của Man Utd nhìn từ trên cao. Ảnh: Foster + Partners

CLB nữ của Man Utd có thi đấu ở sân mới không? Đó là tham vọng của ban lãnh đạo.

Berrada cho biết CLB muốn mở rộng lượng người hâm mộ đội nữ Man Utd đủ để họ có thể thi đấu tại sân vận động chính, với sức chứa linh hoạt cho các trận đấu hoặc giải quy mô nhỏ hơn. Man Utd cũng đang xem xét công nghệ mới giúp mặt sân luôn trong "tình trạng hoàn hảo" cho cả đội nam và nữ.

"Hiện nay có công nghệ mang lại cảm giác về một sân vận động nhỏ hơn, nhưng vẫn có bầu không khí tuyệt vời. Điều này có thể có lợi cho đội nữ với lượng khán giả ít hơn - và đó là điều chúng tôi đang hướng tới", Roche chia sẻ.

Man Utd mất bao nhiêu tiền để xây SVĐ mới? Berrada tiết lộ chi phí cho dự án này là 2 tỷ bảng (2,58 tỷ USD). CLB chưa thông báo SVĐ mới sẽ được tài trợ như thế nào. Có một số lựa chọn, như vay vốn, đầu tư tư nhân hoặc đầu tư từ đồng sở hữu Ratcliffe.

Nhưng đề xuất xây dựng SVĐ mới trị giá hơn 2,5 tỷ USD này đi kèm với các biện pháp cắt giảm chi phí mà Ratcliffe thực hiện kể từ khi mua 27,7% cổ phần CLB.

"Những gì chúng tôi đang làm là cố gắng đặt mình vào vị thế tài chính tốt nhất để có thể xây SVĐ và đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng khác", Berrada nói. "Mục tiêu của chúng tôi là trở thành CLB có lợi nhuận cao nhất trong vòng ba năm. Điều này sẽ giúp chúng tôi có được nền tảng tài chính tốt nhất để thực hiện khoản đầu tư này và hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân".

Man Utd đang nợ hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho biết CLB có nhiều khả năng để vay tiền hơn.

"Tin tốt là Man Utd đang ở vị thế có thể vay một khoản tiền đáng kể, bất chấp mức nợ hiện tại", Maguire nói với BBC Sport. Nếu CLB vay một khoản đáng kể trong số ước tính 2,58 tỷ USD, thì có khả năng họ sẽ làm như vậy với hình thức vay vốn chỉ trả lãi.

Tottenham thực hiện cách tiếp cận tương tự để xây dựng một sân mới ở London vài năm trước, và đã đàm phán với lãi suất rất thấp. Các khoản vay này khiến chi phí lãi vay của Tottenham tăng từ 15,5 triệu USD trong mùa giải cuối cùng tại White Hart Lane vào mùa 2016-2017 lên 60 triệu USD vào năm 2022-2023. Nhưng trong cùng kỳ, thu nhập từ ngày thi đấu đã tăng 93 triệu USD và thu nhập thương mại tăng 200 triệu USD.

Sự gia tăng thu nhập thương mại này là do Tottenham có SVĐ đa chức năng lớn hơn, được sử dụng cho nhiều sự kiện ngoài bóng đá, như tổ chức các trận giải bóng bầu dục Mỹ NFL, hòa nhạc và quyền Anh.

Diện mạo của SVĐ mới của Man Utd. Ảnh: Foster + Partners

Man Utd có bị hạn chế chuyển nhượng hay không? Berrada khẳng định việc xây SVĐ mới sẽ không cản trở Man Utd đầu tư vào đội hình. Man Utd đang tìm cách rút ngắn thời gian thi công SVĐ mới. Đồng thời, bằng cách cải thiện tình hình tài chính và sinh lời, CLB tin rằng họ có thể cạnh tranh tốt. Ông Berrada nhấn mạnh lợi thế lớn nhất của Man Utd là người hâm mộ đông đảo nhất thế giới, tạo nên nguồn thu nhập hàng đầu.

"Mục tiêu số một của chúng tôi là giúp các đội bóng chiến thắng và đội nam liên tục cạnh tranh cho mọi danh hiệu. Chúng tôi sẽ không đi lệch khỏi mục tiêu đó", Roche nói thêm.

Sân vận động mới sẽ được xây dựng ở đâu? SVĐ mới, được gọi là "New Trafford" trong một tài liệu tóm tắt, sẽ được xây dựng bên cạnh Old Trafford. Ratcliffe hy vọng công trình này sẽ "giữ gìn được bản sắc" của sân nhà hiện tại. Dự án nằm trong kế hoạch tái thiết khu vực Old Trafford, đã được Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves ủng hộ.

Theo Man Utd, dự án có khả năng tạo ra 92.000 việc làm mới, thu hút thêm 1,8 triệu du khách hàng năm và đóng góp khoảng 10 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Vương quốc Anh.

Sân đấu mới của Man Utd Man Utd công bố video về SVĐ mới.

Diện mạo SVĐ mới. Sân mới của Man Utd có sức chứa 100.000 chỗ ngồi và sẽ vượt qua Wembley để trở thành SVĐ có sức chứa lớn nhất nước Anh.

Kiến trúc sư tại Foster and Partners sẽ thiết kế SVĐ mới với mái che hình ô và quảng trường công cộng rộng gấp đôi quảng trường Trafalgar. Thiết kế gồm ba cột buồm được mô tả như "cây đinh ba", cao 200 mét và có thể nhìn thấy từ khoảng cách 40 km.

Kiến trúc sư Norman Foster cho biết: "Khi bạn di chuyển ra xa SVĐ, nó không phải là một pháo đài bao quanh bởi biển ôtô. Nó mở, và được bao phủ bởi một mái che hình ô, có khả năng thu năng lượng mặt trời, thu nước mưa nhưng vẫn mang tính bảo vệ và bao quanh không gian công cộng lớn nhất thế giới".

Hồng Duy