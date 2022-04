9 trải nghiệm đáng thử ở Quảng Nam

Thưởng thức show diễn Ký ức Hội An

Show diễn thực cảnh với hơn 500 diễn viên được tổ chức các tối cuối tuần tại Công viên Ấn tượng Hội An, Cồn Hến, Cẩm Nam, Hội An. Ký ức Hội An gồm 5 màn diễn kéo dài khoảng 75 phút thể hiện các nội dung sơ lực về lịch sử thương cảng cổ xưa. Trong show diễn, du khách sẽ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nhờ quy mô sân khấu, đạo cụ, kỹ xảo và sự chuyên nghiệp của diễn viên. Giá vé từ 480.000 đến 1,2 triệu đồng, tùy hạng ghế.