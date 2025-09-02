9 thiếu niên đánh bạn học co giật

Quảng NinhMâu thuẫn trong trường, Lê Sỹ Hùng, 16 tuổi, gọi thêm 8 người chặn đánh bạn học bất tỉnh, co giật trên đường.

Nhóm Hùng đã bị triệu tập lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 2/9.

Công an làm việc với nhóm Hùng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, sáng 29/8, Hùng xảy ra mâu thuẫn với Đức (bạn học cùng Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - xã hội). Thiếu niên này rủ thêm 8 người khác (15-17 tuổi) tìm đánh Đức.

Trưa cùng ngày, thấy Đức đi xe đạp trên đường, nhóm Hùng chạy xe máy đuổi theo. Đến khu vực Trường Đại học Hạ Long, nhóm này chặn đường, xông vào dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu của Đức. Một số người lấy điện thoại ghi hình, đăng video lên các trang mạng xã hội để khoe "chiến tích".

Theo video lan truyền trên mạng, nạn nhân dù không còn khả năng chống cự nhưng một người trong nhóm Hùng vẫn đá nhiều cái vào đầu. Đức sau đó bất tỉnh, nằm co giật trên vỉa hè.

Nạn nhân được người dân hỗ trợ, báo tin cho trường và đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội đã đăng thông tin sai lệch rằng cơ quan điều tra làm việc không công tâm, những người đánh nạn nhân "có người nhà làm cán bộ, con ông nọ, cháu ông kia".

"Những thông tin này là không đúng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan Nhà nước", Công an Quảng Ninh nêu quan điểm.

Lê Tân