9 tài tử ghi dấu ấn với vai Superman

Superman của Christopher Reeve là hình mẫu kinh điển, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, theo chuyên trang điện ảnh IGN.

Từ lần đầu xuất hiện trong truyện tranh Action Comics #1 năm 1938, Superman trở thành một trong những nhân vật anh hùng dễ nhận biết, nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Mỹ. Gần một thế kỷ qua, mỗi diễn viên đóng Superman góp phần định hình biểu tượng Người Thép theo cách riêng. Trang IGN chọn ra những màn hóa thân ấn tượng nhất trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

1. Christopher Reeve

Phim tham gia: Superman: The Movie (1978), Superman II (1980), Superman III (1983), Superman IV: The Quest for Peace (1984)

Trailer 'Superman' (1978) Trailer "Superman" (1978). Video: DC

Tài tử Christopher Reeve nổi bật khi thủ vai Superman trong bốn phần. Bộ phim phát hành năm 1978 là dự án điện ảnh ngân sách lớn đầu tiên về Siêu Nhân, do Richard Donner đạo diễn, mang đến nhiều yếu tố mới cho nhân vật, như biểu tượng chữ "S" trên ngực áo, pháo đài băng giá, sau này trở thành chi tiết quen thuộc trong các phiên bản khác.

Theo IGN, điểm sáng trong diễn xuất của Reeve là khả năng cân bằng giữa tính cách vụng về, ấm áp với sức hút trong vai Siêu Nhân. Cử chỉ, dáng đi cũng là nét đặc trưng khi nói đến vai diễn của tài tử. Reeves tập thể hình để tăng 14 kg. Ngoài màn ảnh, ông có nhiều hoạt động thiện nguyện vì người khuyết tật sau khi gặp tai nạn cưỡi ngựa vào năm 1995. Với nhiều fan, màn thể hiện của ông vẫn là chuẩn mực cho các diễn viên thủ vai Superman sau này.

Christopher Reeve trong vai Superman. Ảnh: DC

2. Tyler Hoechlin

Phim tham gia: Arrowverse (2016-2020), Superman & Lois (2021-2024)

Trailer 'Superman & Lois' Trailer "Superman & Lois". Video: DC

Tyler Hoechlin lần đầu xuất hiện với vai Superman trong series Supergirl của đài CW, nhưng Superman & Lois - loạt phim khai thác sâu cuộc sống gia đình và vai trò làm cha của Clark Kent - là nơi anh tỏa sáng. Series mang đến góc nhìn mới về Smallville, nơi Superman cùng Lois Lane nuôi dạy hai con trai. Nhân vật đối mặt áp lực cuộc sống, dần tiết lộ thân phận thật cho những người xung quanh.

Điểm mạnh của Superman & Lois nằm ở chiều sâu cảm xúc, tập trung vào tình cảm gia đình. Tyler Hoechlin thể hiện sự chính trực và bản lĩnh của người hùng, đồng thời khắc họa giằng xé nội tâm khi phải cân bằng giữa lý tưởng siêu anh hùng và trách nhiệm của người chồng, người cha.

3. David Corenswet

Phim tham gia: Superman (2025)

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman" (2025). Video: DC Studios

David Corenswet là gương mặt mới nhất đảm nhận vai Superman, gây thiện cảm với khán giả nhờ lối diễn tiết chế. Dưới sự chỉ đạo của James Gunn, nhân vật Clark Kent xuất hiện với tính cách điềm đạm, thân thiện.

Corenswet nhập vai tự nhiên, mang đến nét gần gũi lẫn cứng rắn qua ánh nhìn, giọng nói. Nhân vật có tình yêu với thú cưng, chi tiết hiếm thấy trong các bản phim người đóng. Theo IGN, vai diễn của Corenswet mở ra nhiều hứa hẹn cho nhân vật Người Thép trên màn ảnh rộng.

4. Kirk Alyn

Phim tham gia: Superman (1948), Atom Man vs. Superman (1950)

Kirk Alyn trong vai Superman Kirk Alyn trong vai Superman năm 1948. Video: Columbia Pictures

Theo IGN, Kirk Alyn không phải cái tên quen thuộc với khán giả hiện nay, nhưng hai phần phim năm 1948 và 1950 do ông đóng chính có vai trò tiên phong trong việc đưa Superman lên màn ảnh rộng. Là người đầu tiên thủ vai Siêu Nhân, Alyn bộc lộ nét hiền lành, rụt rè của Clark Kent từ những cảnh đầu tiên, mang đến sự vui nhộn trong các đoạn hành động.

Một điểm đáng chú ý trong màn trình diễn của Alyn là cách ông thay đổi giọng nói giữa hai nhân dạng. "Đây là chi tiết ít được nhắc đến nhưng lại rất đặc trưng, không nhiều diễn viên sau này có thể làm tốt như ông", trang này viết.

5. Henry Cavill

Phim tham gia: Man of Steel (2013), Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017)

Trailer Man of Steel Trailer "Man of Steel" (2013). Video: DC

Tài tử lần đầu vào vai Superman trong phim do Zack Snyder đạo diễn. Nhân vật được xây dựng theo hướng đen tối hơn so với các bản trước, với tham vọng cạnh tranh đối thủ Marvel Studios. Dù quá trình đó không đạt kết quả như kỳ vọng, Cavill vẫn để lại dấu ấn khi hóa thân thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Phiên bản Superman của Cavill mang nét điềm tĩnh, có phần khắc khổ hơn Siêu Nhân của Christopher Reeve, được đạo diễn Zack Snyder xây dựng như biểu tượng của lòng nhân từ giữa bối cảnh căng thẳng và hỗn loạn. Tuy nhiên, cách thể hiện này gặp ý kiến trái chiều, nhiều fan đánh giá vai diễn đậm nét nam tính nhưng giới chuyên môn cho rằng nhân vật mang nặng yếu tố thần thoại và tôn giáo.

6. Tom Welling

Phim tham gia: Smallville (2001-2011)

Trích đoạn 'Smallville' (2001-2011) Trích đoạn của Tom Welling trong mùa bốn "Smallville". Video: CW

Năm 2000, Tom Welling được nhà sản xuất kiêm biên kịch Alfred Gough lựa chọn trong số hàng trăm chàng trai đến thử vai Clark Kent. 10 mùa series xoay quanh quá trình Superman từ một thiếu niên đến khi trở thành siêu anh hùng. Welling cho thấy diễn xuất thuyết phục trong vai nam sinh lo lắng khi phát hiện mình có siêu năng lực. Dù có những phân đoạn cảm động, câu chuyện trưởng thành của Clark trong 10 năm còn thiếu điểm nhấn, không có chuyển biến rõ rệt.

7. Brandon Routh

Phim tham gia: Superman Returns (2006), Arrowverse (2019-2020)

Trailer 'Superman Returns' (2006) Trailer "Superman Returns" (2006). Video: DC

Superman Returns của Bryan Singer là lời tri ân đến tác phẩm gốc của Richard Donner, lấy bối cảnh nhân vật chính trở lại Trái Đất sau 5 năm. Routh mang đến vai diễn Clark Kent dịu dàng, vụng về, trong khi Superman mang vẻ ngoài hoàn hảo. Bộ phim gợi nhiều cảm xúc về di sản của Christopher Reeve, nhưng hạn chế ở nhịp kể chậm, thiên về lãng mạn, các nhân vật chính thiếu sự tương tác. Nhiều năm sau, Routh trở lại vai Superman trong phim crossover Crisis on Infinite Earths của đài CW, cho thấy sự am hiểu nhân vật này.

8. George Reeves

Phim tham gia: Superman and the Mole Men (1951), Adventures of Superman (1952-1958)

Trailer 'Superman and the Mole Men' (1951) Trailer "Superman and the Mole Men" (1951). Video: Lippert Pictures

George Reeves là một trong những diễn viên đầu tiên đưa Superman trở thành biểu tượng đại chúng. Ông thể hiện nhân vật vạm vỡ, đậm chất anh hùng kiểu Mỹ qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt. Màn thủ vai của George Reeves góp phần đưa hình ảnh Siêu Nhân lan rộng toàn cầu. Sau khi ông qua đời năm 1959, nhiều người hâm mộ vẫn xem George Reeves là hình mẫu lý tưởng cho nhân vật.

9. Dean Cain

Phim tham gia: Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993-1997)

Trích đoạn 'Lois & Clark: The New Adventures of Superman' (1993-1997) Trích đoạn "Lois & Clark: The New Adventures of Superman". Video: ABC

Trong loạt phim Lois & Clark kéo dài bốn mùa, Dean Cain mang đến một số điểm sáng trong vai Superman. Ông toát lên sự thân thiện và nét hài hước nhẹ nhàng phù hợp với tinh thần giải trí của loạt phim. Mối quan hệ tình cảm giữa Clark Kent và Lois Lane cũng giúp phim thu hút khán giả thời điểm đó.

Tuy nhiên, series lại thiên về xây dựng biểu tượng hoàn hảo, ít khai thác chiều sâu tâm lý của nhân vật. Dean Cain có lối diễn đôi lúc cứng nhắc, chưa thực sự thuyết phục khi chuyển hóa giữa hai nhân dạng. Clark Kent quá bóng bẩy và tự tin, còn Superman lại thiếu khí chất vốn có.

Quế Chi (theo IGN)