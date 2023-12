9 tai nghe True Wireless nổi bật 2023

Beats Studio Buds + (4 triệu đồng)

Thiết kế của sản phẩm không khác biệt so với "đàn em" Studio Buds trừ phần case và tai nghe được làm trong suốt. Thân tai có ba lỗ thoát âm, nhiều hơn một so với trước, giúp cải thiện chất lượng âm thanh và giảm áp lực lên tai người dùng.

Chế độ ANC và xuyên âm trên Studio Buds + được cải tiến tốt hơn. Micro hỗ trợ AI giúp tăng chất lượng đàm thoại. Driver không khác biệt so với Studio Buds để hoạt động tốt với thiết bị Android và iOS. Model hỗ trợ Spatial Audio cũng như Dolby Atmos của Apple. Thời lượng pin tăng lên 9 tiếng khi tắt ANC, case sạc sẽ nâng tổng thời gian sử dụng lên 36 tiếng. Studio Buds+ sẽ hỗ trợ Find My của Apple cũng như Find My Device của Google.