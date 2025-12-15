9 tác giả nước ngoài được vinh danh tại cuộc thi thơ Việt

Hà NộiCác tác giả đến từ Mỹ, Colombia, Tây Ban Nha nhận giải Cống hiến tại cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ ba.

Tại sự kiện trao giải, các nhà thơ quốc tế được ghi nhận bởi những đóng góp cho thơ ca và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Ban tổ chức trao hoa, chứng nhận và 10 triệu đồng cho mỗi tác giả, gồm Fernando Rendón (Colombia), Bruce Weigl (America), Murad Sudani (Palestine), Hilda Twongeirwe (Uganda), Julio Pavanetti (Tây Ban Nha), Marius Chelaru (Romania), nhóm nhà thơ Đài Loan (Trung Quốc) Chung Wi-Vu, Chen Minh-Jen, Chen Cheng-Hsiung.

Chủ tịch Hội nhà văn Palestine Murad Sudani cho biết hạnh phúc khi tham dự buổi lễ tại Việt Nam - đất nước có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu dài với Palestine. Là người nông dân gắn liền việc cày cấy, gieo trồng, ông thấu hiểu sức mạnh của những điều tốt đẹp mà làng quê trao tặng con người, khẳng định thêm ý nghĩa của cuộc thi thơ làng Chùa.

Ông Murad Sudani phát biểu ở lễ trao giải hôm 14/12, nhà thơ Hữu Việt đảm nhận vai trò phiên dịch. Ảnh: Khiếu Minh

Bên cạnh giải Cống hiến, ban tổ chức trao ba giải A, mỗi tác giả nhận 20 triệu đồng, bảy hạng B, mỗi cây viết được 15 triệu đồng. 16 giải C và 5 hạng Đặc biệt có mức thưởng 10 triệu đồng cho mỗi nhà thơ. Dịp này, ban tổ chức ra mắt tập thơ Người gieo hạt do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, được chọn lọc và tập hợp hơn 500 sáng tác của hơn 250 tác giả trong nước và quốc tế.

Quá trình phát động, cuộc thi nhận được hơn 1.500 bài. Hội đồng giám khảo bắt đầu chấm từ ngày 29/7, kết thúc vào cuối tháng 8. Các sáng tác đều được đăng công khai ở trang cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - thư ký cuộc thi - để độc giả và ban giám khảo đánh giá.



Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định chủ đề sự kiện đã chạm đến trái tim người viết, bởi ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với nơi họ được sinh ra, nuôi dưỡng. Ông đánh giá mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, dồi dào hình ảnh, cảm xúc của tác giả dành cho quê hương.

Hội thơ làng Chùa (làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội, nay là xã Sơn Tiến) ra đời năm 1982, nơi trẻ nhỏ và người cao tuổi đều có thể làm thơ. Trong những lần đàm đạo, đọc thơ, các thành viên nảy ra ý tưởng về một cuộc sáng tác thi ca dành cho những người sống ở làng hay con cháu đi xa nhớ về quê hương, tổ chức lần đầu năm 2007. Ở lần thứ hai vào năm 2011, phạm vi mở rộng hơn. Năm nay, sự kiện thu hút nhiều tác giả, trong đó có những nhà thơ nước ngoài. Ban giám khảo gồm các nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Đinh Thị Như Thúy, Phạm Đương, Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Lưu Vũ.

Phương Linh