9 startup AI Việt trình diễn giải pháp trước doanh nghiệp Nhật

Các startup về AI tại Việt Nam kết nối với khách hàng Nhật Bản trong chương trình VietLeap AI Accelerator.

Tại ngày hội Kết nối Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cùng BambuUP tổ chức chiều 14/1, có 9 startup AI Việt Nam tham gia sự kiện gồm Diaflow, VBrain, Finful, Brain-Life, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, MindShift và MedCAT.

Tại đây, các nhóm trình bày những điểm khác biệt trong giải pháp công nghệ, tập trung vào bài toán đang được doanh nghiệp quan tâm như AI Agent, tự động hóa dữ liệu, tối ưu vận hành, quản trị tri thức, cá nhân hóa đào tạo nhân sự hay chăm sóc sức khỏe thần kinh. Nhiều doanh nghiệp từ Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi, tìm hiểu khả năng thử nghiệm và tích hợp giải pháp ngay tại sự kiện.

Phó giám đốc NIC Đỗ Tiến Thịnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phương Thảo

VietLeap AI Accelerator được khởi động từ tháng 10/2025, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản triển khai. Đây là chương trình tăng tốc khởi nghiệp được thiết kế riêng cho lĩnh vực AI, hướng tới nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh, thúc đẩy thương mại hóa và gia tăng mức độ sẵn sàng hợp tác của startup.

Theo ban tổ chức, hoạt động tăng tốc được triển khai theo lộ trình bám sát nhu cầu thực tiễn của cả startup và thị trường. Chương trình gồm 5 chặng, tập trung đánh giá chi tiết từng startup để xác định đúng phạm vi tăng trưởng; cá nhân hóa đội ngũ cố vấn và đối tác kết nối; đồng thời nâng cao năng lực bán hàng, thương mại và phát triển thị trường. Sau hơn ba tháng, 100% startup tham gia đã hoàn thiện bộ chỉ số mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể.

Một điểm nhấn của VietLeap AI Accelerator là mô hình cố vấn cá nhân hóa 1:1, với sự đồng hành của hơn 26 chuyên gia từ năm thị trường gồm Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Thái Lan và Mỹ. Trong chương trình, hơn 45 phiên kết nối 1:1 đã được tổ chức giữa startup với hơn 20 tập đoàn, doanh nghiệp và quỹ đầu tư, song song với các phiên kết nối nội bộ nhằm thúc đẩy đồng sáng tạo và tích hợp giải pháp.

Kết quả, Demo Day ghi nhận 8 biên bản ghi nhớ hợp tác được thiết lập giữa startup và đối tác, cùng hàng trăm lượt khách tham dự khu vực trưng bày, kết nối trực tiếp với các nhóm khởi nghiệp. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là minh chứng cho mức độ sẵn sàng của startup AI sau quá trình tăng tốc, đặc biệt trong các lĩnh vực tối ưu vận hành sản xuất, y tế sức khỏe và dịch vụ.

Tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc NIC, cho biết VietLeap AI Accelerator là chương trình tăng tốc đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực AI. Sau hơn ba tháng triển khai, các startup "đã có những bước tiến rõ nét trong hoàn thiện sản phẩm, chiến lược tiếp cận thị trường và bước đầu thiết lập các thỏa thuận hợp tác", ông cho hay.

Từ góc nhìn đối tác quốc tế, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, đánh giá chương trình được khởi động với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái startup AI có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Theo ông, AI đang nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, trong khi Việt Nam sở hữu lợi thế về nguồn nhân lực, khát vọng đổi mới và nền kinh tế số năng động, là nền tảng quan trọng để phát triển các startup AI.

Khách mời theo dõi các startup AI trình bày. Ảnh: Phương Thảo

Bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO nền tảng thông tin và kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP, đơn vị đồng triển khai chương trình, mô tả VietLeap AI Accelerator là chương trình "không giới hạn". Tính chất này được thể hiện ở chiều sâu nội dung, phạm vi chuyên gia cố vấn cũng như khả năng kết nối vượt ra ngoài thị trường trong nước. "Các startup không chỉ tiếp cận bài toán thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam mà còn có cơ hội trao đổi với đối tác nước ngoài, mở rộng góc nhìn và cơ hội ra thị trường quốc tế", bà Quỳnh chia sẻ.

Lưu Quý