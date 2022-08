9 sai lầm lớn của Apple

Để đạt được thành công như hiện tại, Apple đã trải qua một số sai lầm lớn, như để Steve Jobs ra đi hay ra các sản phẩm lỗi.

Sự ra đi của Steve Jobs

Apple được Steve Jobs và Steve Wozniak thành lập vào năm 1976, ban đầu chủ yếu kinh doanh máy tính cá nhân. Năm 1977, Apple Computer trở thành hãng gây chú ý lớn nhờ Apple II. Đến 1980, Apple trở thành công ty đại chúng và thành công ngay lập tức về mặt tài chính.

Steve Jobs thời trẻ. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, đến năm 1985, các vấn đề bắt đầu nảy sinh do chi phí sản xuất cao và sự tranh giành quyền lực giữa các giám đốc điều hành. Jobs cuối cùng bị buộc rời khỏi công ty do chính mình tạo ra. Ông sau đó thành lập một công ty máy tính khác có tên là NeXT.

Thời gian đầu, Apple vẫn giữ vững vị thế. Tuy nhiên, việc kinh doanh của công ty sau đó trở thành thảm họa. Giữa những năm 1990, rất nhiều sản phẩm Apple khó bán do được định giá quá cao, hoặc không thành công như mong đợi. Theo thống kê, chúng đã tiêu tốn của công ty gần một tỷ USD mỗi năm.

Năm 1996, Apple mua NeXT vào năm 1996 với giá 427 triệu USD và đưa Jobs trở lại một năm sau đó. Theo các chuyên gia, nếu không có thương vụ này, Apple có thể không tồn tại cho đến nay.

Với sự dẫn dắt của Jobs một lần nữa, Apple đã giới thiệu chiếc iMac đầu tiên. Với sự hiện diện của "thiên tài thiết kế Jony Ive, nhiều sản phẩm mới và sáng tạo khác lần lượt ra đời, như iMac, Power Mac G4 Cube, iPod, iPhone, MacBook.

Macintosh Portable

Apple đặt tham vọng sản xuất một chiếc laptop linh động cao. Hãng sau đó cho ra đời Macintosh Portable, mẫu máy chạy bằng pin đầu tiên của công ty. Nhưng so với các tiêu chuẩn ngày nay, nó được đánh giá là đủ chức năng ngoại trừ "di động".

Macintosh Portable. Ảnh: Apple

Macintosh Portable được trang bị màn hình LCD đen trắng dạng ma trận, đi kèm bàn phím và trackpad dạng bi xoay. Sản phẩm được đánh giá là thời thượng khi đó, nhưng điểm yếu là khá nặng (khoảng hơn 7 kg) và dùng pin nên không thể cắm nguồn để sử dụng trực tiếp. Ngoài ra, mức giá tới 6.500 USD năm 1989, tương đương 12.600 USD ngày nay, khiến chúng khó tiếp cận với đa số người dùng.

Apple sau đó đã sửa sai với mẫu PowerBook 100 mỏng nhẹ hơn, cũng như cải thiện các nhược điểm của Macintosh Portable. PowerBook sau đó chiếm 40% tổng doanh số laptop của hãng trong năm đầu tiên, tạo ra doanh thu hơn một tỷ USD.

Apple Newton

Newton là bước đột phá đầu tiên của Apple trong mảng thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA) màn hình cảm ứng. Đây cũng là thiết bị đầu tiên nhận dạng chữ viết tay - một tính năng tiên phong khi đó.

Mẫu PDA Apple Newton. Ảnh: Wired

Apple mất 5 năm từ 1987 tới 1993 và đầu tư hơn 100 triệu USD để phát triển Newton. Dù vậy, tính năng quan trọng nhất là nhận dạng chữ viết tay lại hoạt động kém, đọc sai ký tự và bị giới truyền thông chế giễu thậm tệ.

Công ty Mỹ sau đó cố gắng sửa sai với hệ điều hành Newton 2.0. Dù vậy, doanh số thiết bị không được cải thiện. Năm 1997, Jobs trở lại và "khai tử" thiết bị.

Apple Pippin

Năm 1996, Apple lấn sân mảng game console khi phát hành máy chơi game có tên là Pippin, được sản xuất bởi Bandai. Sản phẩm có nhiều ưu điểm khi đó nhờ hệ điều hành Macintosh được làm mới cho phép vận hành mượt hơn các nền tảng khác.

Máy chơi game Apple Pippin. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, lý do khiến Pippin thất bại là do số lượng trò chơi trên máy game này không nhiều và giá quá cao. Nếu như sản phẩm của Apple giá tới 600 USD, các thiết bị đối thủ như Nintendo 64, chỉ khoảng 200 USD. Pippin sau đó bị "khai tử".

MobileMe

Năm 2000, Apple ra mắt nền tảng Internet iTools, sau đó đổi tên thành .Mac năm 2002 và MobileMe năm 2008.

MobileMe được đánh giá là một trong những sự kiện ra mắt thất bại nhất trong lịch sử Apple. Ra đời cùng với iPhone 3G và App Store, MobileMe cho phép người dùng lưu trữ danh bạ, tài liệu, lịch, ảnh, video và email từ xa, đồng thời truy cập mọi thứ trên thiết bị Apple và trên máy chạy Windows thông qua trình duyệt với giá 99 USD. Ngay khi ra mắt, hệ thống gặp phải tình trạng gián đoạn dịch vụ và làm mất email người dùng, cũng như tính năng dùng thử vận hành sai.

Jobs sau đó đã không hài lòng và triệu tập khẩn cấp đội ngũ MobileMe. Tại cuộc họp, ông thậm chí đã mắng nhóm này một cách thậm tệ vì làm việc không hiệu quả. Nền tảng đóng cửa năm 2012 và bị thay bởi iCloud - dịch vụ ra mắt trước đó một năm.

Sự cố ăng-ten trên iPhone 4

iPhone 4 ra năm 2010, là một trong những thay đổi lớn nhất của iPhone về thiết kế. Sản phẩm mới loại bỏ các đường cong và chuyển sang các cạnh phẳng, dùng thép không gỉ thay vì nhựa.

iPhone 4 là thiết bị được Apple trình làng năm 2010. Ảnh: iMore

Tuy nhiên, thiết kế mới khiến việc cầm iPhone sao cho đúng cách trở thành vấn đề. Người dùng khi đó cho biết, khi cầm bằng tay trái, tín hiệu di động bị giảm hoặc mất hoàn toàn.

Jobs sau đó đã lên tiếng, nhưng cho rằng người dùng đã "cầm nắm sai" iPhone 4. Sau nhiều nỗ lực để che đậy vấn đề thực sự, Jobs đã tổ chức một cuộc họp báo vào phút cuối và thừa nhận rằng đó thực sự là một vấn đề về phần cứng.

iPad 3

iPad 3 là chiếc iPad đầu tiên có màn hình Retina, ra mắt cùng iPhone 4. Máy được trang bị chip A5X, máy ảnh 5 megapixel quay video HD 1080p... Nhưng 7 tháng sau khi ra mắt, Apple đã quyết định ngừng sản xuất và tung ra iPad 4. iPad 3 được xem là thiết bị có tuổi đời ngắn nhất của Apple.

Nguyên nhân iPad ngừng bán liên quan đến chip A5X không thể tương thích tốt với màn hình Retina, cũng như máy rất nóng khi sử dụng. Việc "khai tử" thiết bị từ rất sớm khiến người dùng iPad tức giận.

Apple Maps trên iOS 6

Apple Maps trên iOS 6. Ảnh: iMore

Ứng dụng bản đồ riêng có tên Apple Maps được Apple giới thiệu năm 2012 trên iOS 6 với tham vọng thay thế Google Maps. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng trở thành thảm họa khi định vị và chỉ đường sai, đồ họa kém, tính năng đồng bộ không chính xác. Tuy nhiên, ở các phiên bản về sau, Apple dần cải thiện tính năng cho phần mềm của mình.

Bàn phím cánh bướm

Apple giới thiệu bàn phím Butterfly lần đầu năm 2015, áp dụng cho cả dòng MacBook Air, MacBook 12 inch và MacBook Pro. Trong khi thiết kế bàn phím cắt kéo (scissor) gồm hai thanh đỡ chéo nhau, bàn phím cánh bướm dùng khớp nối nhỏ chính giữa. Khoảng không gian trống nhỏ bên dưới phím cánh bướm giúp Apple có thể thiết kế MacBook mỏng nhẹ hơn, nhưng là nơi hút bụi bẩn và vụn thức ăn. Dù liên tục cải tiến, thiết kế này vẫn gặp lỗi, khiến Apple thường xuyên bị chỉ trích.

Hầu hết người dùng cho biết họ gặp các lỗi kẹt phím hoặc gõ lặp do bụi. Vấn đề phổ biến đến mức Apple phải triển khai chương trình thay bàn phím miễn phí trong bốn năm cho tất cả MacBook, đồng thờixin lỗi người dùng.

Đến 2020, Apple phải quay lại phím dùng cơ chế cắt kéo quen thuộc. Gần đây, hãng cũng đã đồng ý trả 50 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể liên quan đến lỗi bàn phím "cánh bướm" trên MacBook.

Bảo Lâm (theo iMore)