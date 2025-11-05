9 người chết, 16 người mất tích trong vụ máy bay chở hàng Mỹ phát nổ

Ít nhất 9 người chết và 16 người mất tích sau khi chiếc máy bay thuộc hãng vận tải UPS rơi khi cất cánh rồi phát nổ tại sân bay thành phố Louisville.

Thị trưởng Louisville Craig Greenberg sáng 5/11 cho biết đã tìm thấy 9 người thiệt mạng tại hiện trường vụ tai nạn, nhưng lưu ý rằng số nạn nhân "có thể còn tăng lên", do ít nhất 16 người vẫn mất tích.

Chiếc máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS với ba thành viên phi hành đoàn rơi vào khoảng 17h15 ngày 4/11 trong lúc đang cất cánh từ sân bay quốc tế Louisville hướng đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii.

Khói đen bốc lên từ xác chiếc máy bay chở hàng UPS MD-11 sau khi nó rơi và phát nổ tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Vì chuyến đi dài nên máy bay đã được tiếp đầy nhiên liệu, dẫn đến đám cháy lớn sau vụ nổ tại khu vực rộng lớn gần sân bay. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang các cơ sở lân cận, trong đó có một trung tâm tái chế lớn.

"Tôi chưa thể nói gì với các thành viên gia đình đang tìm thông tin về người thân mà họ tin rằng có thể đã ở gần hiện trường vụ tai nạn và chưa liên lạc được", ông cho hay, thêm rằng hiện trường vẫn còn những mảnh vỡ rất lớn và nhà chức trách đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân càng sớm càng tốt.

Hơn 10 đơn vị cứu hỏa đã tham gia chữa cháy và các tòa nhà gần hiện trường đang tiếp tục được tìm kiếm. Cơ quan cứu hỏa cho biết họ đang đi từng nhà trong khu vực để đảm bảo tất cả mọi người đều được kiểm đếm đầy đủ.

Các đám cháy từ vụ tai nạn đã được dập tắt vào lúc 23h ngày 4/11. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ phải mất hơn 6 tiếng mới kiểm soát được ngọn lửa.

Cảnh sát cho biết lệnh trú ẩn tại chỗ ban đầu được ban bố trong phạm vi 8 km quanh sân bay và sau đó được mở rộng ra tất cả những khu vực phía bắc sân bay đến sông Ohio. Tối 4/11, lệnh trú ẩn được thu hẹp xuống bán kính 1,6 km quanh sân bay.

Học khu Công lập hạt Jefferson thông báo tất cả trường học sẽ đóng cửa trong ngày 5/11 vì lệnh trú ẩn tại chỗ.

Máy bay MD-11 được thiết kế và sản xuất bởi tập đoàn McDonnell Douglas, sau này thuộc Boeing. Đây từng là máy bay chở khách thân rộng được ưa chuộng khi ra mắt năm 1990, trước khi phần lớn chuyển đổi sang mục đích vận tải do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Theo Boeing, chiếc MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó hơn 117 tấn là nhiên liệu.

