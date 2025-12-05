9 người Campuchia thiệt mạng trong tai nạn ở Thái Lan

9 người Campuchia, nghi là lao động nhập cư, thiệt mạng sau khi một chiếc xe Fortuner lao xuống kênh ở miền trung Thái Lan.

Truyền thông Campuchia hôm nay cho biết chiếc Toyota Fortuner lao xuống kênh thủy lợi phía sau chùa Ratsamanchan ở tỉnh Ratchaburi, miền trung Thái Lan chiều 3/12. Khi cảnh sát tới hiện trường và trục vớt chiếc xe, họ phát hiện 9 người trong xe đã tử vong, tất cả đều là công dân Campuchia.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Thái Lan, chiếc Fortuner ban đầu chở 15 hành khách, gồm 14 nam và một nữ, đang di chuyển về hướng huyện Pak Tho. Do chở quá tải, chiếc xe nổ lốp, khiến tài xế mất lái và lao xuống kênh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người Campuchia thiệt mạng ở tỉnh Ratchaburi, miền trung Thái Lan ngày 3/12. Ảnh: Khaosod

Theo lời kể của nhân chứng, chiếc Fortuner gặp nạn khi chạy với tốc độ cao, trong khi một chiếc xe bán tải màu đen bám sát phía sau.

6 người đã nhảy ra ngoài và thoát chết, trong đó có một người quốc tịch Thái Lan và tài xế. 4 người trong số này đã được xe bán tải đón, trong khi hai người bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho hay các nạn nhân thiệt mạng đều quấn sợi dây màu xanh quanh cổ tay phải, dấu hiệu cho thấy họ là các lao động nhập cư đang được vận chuyển.

Toàn bộ thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tại Viện Pháp y Bangkok để xác định nguyên nhân tử vong và danh tính. Giới chức đang thu thập bằng chứng và truy tìm tài xế người Thái Lan, bị buộc tội lái xe ẩu gây chết người và chở trái phép lao động nước ngoài.

Chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng sau tai nạn. Ảnh: Thairath

Huyền Lê (Theo Khaosod, Khmer Times)