9 người cầm đầu vụ hơn 300 học viên trốn trại cai nghiện bị bắt

An Giang9 người bị cáo buộc cầm đầu vụ đập phá Cơ sở cai nghiện số 2, sau đó hơn 300 học viên trốn trại tập thể, đã bị công an tạm giữ hình sự.

Thông tin được Công an tỉnh An Giang cho biết sáng 7/10, song chưa công bố danh tính những người này. Hiện, cảnh sát và các lực lượng chức năng đã đưa 292 trong tổng số 314 học viên trốn Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đóng trên địa bàn ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) quay về trụ sở.

Vụ trốn trại tập thể xảy ra trưa 5/10, khi một số học viên không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số người nghiện quá khích đã cầm đầu, lôi kéo các học viên chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Một số cán bộ quản lý bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang ngay sau đó huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương chia thành nhiều tổ công tác chức truy tìm, vận động các học viên trở lại cơ sở cai nghiện. Các cơ quan chức năng cũng tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê hoặc giúp sức cho số học viên bỏ trốn.

Công an huy động tối đa lực lượng truy bắt người nghiện trốn trại. Ảnh: Nghiêm Túc

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đang quản lý khoảng 1.000 người nghiện.

Ngọc Tài