9 người bị bắt sau vụ hỗn chiến

Bình ĐịnhHai tuần sau khi 30 người hỗn chiến khiến một người chết, cảnh sát đã bắt 9 nghi can, truy nã 7 người khác.

Sáng 23/5, thượng tá Phan Hồng Sơn, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố 9 bị can về tội Giết người, 7 bị can về tội Gây rối trật tự công công cộng.

Hung khí hai nhóm dùng để đánh, chém nhau bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Thạch Thảo.

Trong đó, 9 người đang bị tạm giữ, còn 7 người bị điều tra tội Giết người đang bỏ trốn. Thượng tá Sơn cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra, và kêu gọi những người bỏ trốn sớm ra đầu thú.

Hai tuần trước, Lê Minh Hòa (ở phường Lê Lợi) và Huỳnh Văn Hậu (ở phường Đống Đa) cầm đầu hai nhóm khoảng 30 người đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn; do người trong nhóm Hòa đi mua cỏ Mỹ bị người nhóm Hậu chặn đánh.

Rạng sáng 16/5, khi gặp nhau trên đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, hai băng cầm kiếm, mác và nhiều hung khí khác lao vào đánh, chém loạn xạ rồi nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Nam thanh niên trong nhóm Hậu bị chém lìa 1/3 cẳng tay phải nằm gục trên đường, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phạm Linh