9 ngư dân TP HCM mất tích trên hai tàu cá

Quảng Trị13 thuyền viên tàu cá TP HCM đang neo đậu trú bão ở phường Bắc Giang thì bị đứt dây neo, trôi ra biển, 4 người bơi vào bờ, 9 người mất tích.

Hai tàu cá do bà Nguyễn Thị Bé, 54 tuổi, xã Long Hải, TP HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm chủ. Sáng 28/9, hai tàu cùng 13 ngư dân vào trú bão trên sông Gianh, thuộc phường Bắc Giang, chỉ một vài người ứng trực, số còn lại lên bờ chờ bão qua.

Theo báo cáo của chính quyền phường Bắc Giang, khuya 28/9 thấy Quảng Trị trời lặng gió, cho rằng bão đã qua, các ngư dân quay lại tàu chuẩn bị ra biển. Tuy nhiên, đến 22h30, tâm bão áp sát đất liền Quảng Trị - Hà Tĩnh, gió giật mạnh, mưa to, nước sông Gianh chảy xiết khiến hai tàu bị đứt dây neo, trôi tự do.

4 ngư dân đã bơi được vào bờ, 9 người còn mất tích. Lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm.

Hôm qua, hai tàu cá gồm 11 thuyền viên của TP HCM vào Cửa Việt tránh bão thì bị sóng đánh chìm một tàu, tàu còn lại chết máy. 9 người được cứu, hiện còn 2 người mất tích.

Đắc Thành