9 nghi can cướp tiền khách hành hương ở chùa Kim Tiên bị bắt

An GiangPhan Văn Triết, 41 tuổi, cùng 8 người bị bắt sau hai tuần gây ra vụ cướp ở chùa Kim Tiên, thị xã Tịnh Biên, xôn xao dư luận.

Ngày 17/2, Triết bị Công an thị xã Tịnh Biên cáo buộc là người cầm đầu băng cướp.

8 người còn lại là Lê Thị Ngọc Phương, Đồng Thị Điềm, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Thị Gái, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Mộng Nghi, Nguyễn Thị Kim Nguyên, Lê Minh Trâm (30-43 tuổi) bị tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích.

Phan Văn Triết (phải) bị cáo buộc cầm đầu băng cướp. Ảnh: Tấn Tầm

Theo điều tra, hôm 3/2, Triết cùng 8 người (ngụ các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ và Kiên Giang) đến khu vực chùa Kim Tiên tìm khách hành hương để móc túi, cướp giật. Phát hiện ông Nguyễn Phú Cường đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, cả nhóm dàn cảnh xô đẩy, giật dây chuyền rồi truyền tay nhau tẩu tán.

Gia đình ông Cường tri hô, phản kháng, khi băng cướp lao vào đánh khiến nhiều người bị thương. Trong lúc xô xát, nhóm Cường tiếp tục lấy 12 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

Các nghi can gây ra vụ cướp ở chùa Kim Tiên. Ảnh: Tiến Tầm

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang ngay sau đó chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Tịnh Biên điều tra, bắt Triết cùng đồng phạm.

Vụ án được mở rộng điều tra.

Ngọc Tài - Tiến Tầm