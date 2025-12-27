9 nạn nhân vụ lật xe đoàn từ thiện đều đa chấn thương

8 nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai đều đa chấn thương vùng bụng, ngực, gãy xương, cột sống; một người chấn thương sọ não.

Theo báo cáo trưa 27/12 của Sở Y tế Lào Cai, 9 nạn nhân tuổi 22-44, trong đó 8 người ở Hà Nội và một người ở TP HCM. Họ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương ngực kín, bụng, vai, vết thương vùng đầu, vùng tầng sinh môn, gãy chân, cột sống...

Sau sơ cứu, 8 bệnh nhân tình trạng ổn định, đang được chuyển về bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức ở Hà Nội tiếp tục điều trị. Riêng bệnh nhân nam bị chấn thương sọ não được chuyển về Bệnh viện đa khoa số 3 Lào Cai để phẫu thuật cấp cứu.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lào Cai

9 người này đi trên chiếc xe chở 18 người trên đường đi làm thiện nguyện thì bị lật ở xã Phình Hồ sáng nay. 9 người khác tử vong tại chỗ. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định, song nhận định ban đầu có thể do xe mất phanh. Tại hiện trường, chiếc xe 29 chỗ lật ngửa ngay đoạn dốc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Sở Y tế Lào Cai cho biết sau khi xảy ra tai nạn, Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 3, Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu và các cơ sở y tế lân cận huy động lực lượng, phương tiện, thuốc và trang thiết bị để cấp cứu, vận chuyển nạn nhân.

Lê Nga