9 năm vẫn dành cho chồng tình yêu như ban đầu

Những ngày thời tiết se lạnh của mùa Giáng sinh và chuẩn bị đón một năm mới, em ngồi cà phê nghe nhạc sáng sớm, nghe bài nhạc lời ý nghĩa: "Nguyện cầu đến 50 năm về sau, được gắn bó luôn bên cạnh nhau", tự nhiên Nhím thấy yêu và biết ơn chồng nhiều lắm. Có lẽ với nhiều người, từ "biết ơn" với họ là xa xỉ, nhưng thực ra khi đã hiểu được ý nghĩa chân thành và đáng yêu của cảm xúc biết ơn đó, bản thân sẽ tự thấy biết đủ và hạnh phúc hơn rất nhiều anh nhỉ.

Chúng mình yêu, trân trọng và biết ơn nhau, luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chúng mình yêu và cưới hơn 9 năm rồi, nhưng cảm xúc dành cho nhau vẫn như thủa ban đầu. Mặc dù từng có tình yêu thời sinh viên nhưng với tính cách "truyền thống" như Nhím thì anh là người đầu tiên. Có lẽ vậy mà chúng mình luôn trân trọng vì có được nhau trong đời. Đương nhiên cũng có những lần giận hờn, cãi vã nhưng cả hai đều hiểu: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa trọn đời không khê" mà đa số là do em gây ra.

Chúng mình luôn yêu và thấu hiểu, món quà giá trị nhất dành cho con chính là một mái ấm gia đình hạnh phúc, tuổi thơ của con cần nhất là điều đó, nó hơn tất cả vật chất hay món quà nào anh nhỉ. Con gái bảo yêu ba mẹ nhiều, có lẽ con luôn cảm nhận được tình cảm của chúng mình. Mẹ yêu hai ba con nhiều lắm, chúc gia đình nhỏ của mình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau nha. Chỉ có yêu và thấu hiểu, mới luôn hạnh phúc bên nhau. Chúc độc giả luôn vui vẻ, an lành, bình yên và chuẩn bị đón một năm mới 2026 như ý.

Ngọc Huệ