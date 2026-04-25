9 kiểu váy mùa hè tôn dáng

Theo Vogue, váy ngủ bằng lụa satin viền ren là một trong những xu hướng hot nhất mùa hè năm nay, được các hãng mốt lớn nhỏ giới thiệu. Thiết kế mang phong cách boudoir - tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, riêng tư của phụ nữ, lấy cảm hứng từ khuê phòng quý tộc Pháp. Đây là sự kết hợp giữa sang trọng, gợi cảm và hoài cổ. Bạn nên chọn váy dài tới đầu gối để che khuyết điểm ở chân, kết hợp giày đơn giản.
Theo Vogue, váy ngủ bằng lụa satin viền ren là một trong những xu hướng hot nhất mùa hè năm nay, được các hãng mốt lớn nhỏ giới thiệu. Thiết kế mang phong cách boudoir - tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, riêng tư của phụ nữ, lấy cảm hứng từ khuê phòng quý tộc Pháp. Đây là sự kết hợp giữa sang trọng, gợi cảm và hoài cổ. Bạn nên chọn váy dài tới đầu gối để che khuyết điểm ở chân, kết hợp giày đơn giản.
Váy chấm bi được xem là thiết kế vượt thời gian, mang hơi thở retro của thập niên 1950 - 1960. Họa tiết chấm bi nhỏ giúp cơ thể trông gọn hơn. Ngược lại chấm bi lớn tạo hiệu ứng cơ thể trông đầy đặn.
Váy chấm bi được xem là thiết kế vượt thời gian, mang hơi thở retro của thập niên 1950 - 1960. Họa tiết chấm bi nhỏ giúp cơ thể trông gọn hơn. Ngược lại chấm bi lớn tạo hiệu ứng cơ thể trông đầy đặn.
Váy cạp trễ - biểu tượng của thập niên 2000 - quay trở lại và khuấy đảo các sàn diễn thời trang năm nay. Khác với váy ngủ satin, váy cạp trễ toát lên sự phóng khoáng, nổi loạn. Thiết kế phù hợp với những cô gái có vòng eo nhỏ.
Váy cạp trễ - biểu tượng của thập niên 2000 - quay trở lại và khuấy đảo các sàn diễn thời trang năm nay. Khác với váy ngủ satin, váy cạp trễ toát lên sự phóng khoáng, nổi loạn. Thiết kế phù hợp với những cô gái có vòng eo nhỏ.
Váy thác nước có thiết kế đặc trưng với phần gấu không bằng phẳng, tạo ra hiệu ứng lớp vải rủ xuống, uyển chuyển như dòng nước. Điểm mấu chốt của dáng váy này là kỹ thuật cắt vải sao cho tạo ra những đường lượn sóng tự nhiên. Đa phần mẫu váy này có vai mềm, mỏng, vạt trước ngắn hơn vạt sau hoặc có các dải vải đổ dọc hai bên hông, tạo cảm giác kéo dài đôi chân.
Váy thác nước có thiết kế đặc trưng với phần gấu không bằng phẳng, tạo ra hiệu ứng lớp vải rủ xuống, uyển chuyển như dòng nước. Điểm mấu chốt của dáng váy này là kỹ thuật cắt vải sao cho tạo ra những đường lượn sóng tự nhiên. Đa phần mẫu váy này có vai mềm, mỏng, vạt trước ngắn hơn vạt sau hoặc có các dải vải đổ dọc hai bên hông, tạo cảm giác kéo dài đôi chân.
Váy midi xanh ngọc được xếp vào nhóm váy hot năm nay nhờ tông màu này đang được đẩy mạnh ở nhiều lĩnh vực. Theo WWW, xanh ngọc khá tôn da, tạo vẻ tươi mới, gợi liên tưởng tới đại dương, thiên nhiên.
Váy midi xanh ngọc được xếp vào nhóm váy hot năm nay nhờ tông màu này đang được đẩy mạnh ở nhiều lĩnh vực. Theo WWW, xanh ngọc khá tôn da, tạo vẻ tươi mới, gợi liên tưởng tới đại dương, thiên nhiên.
Váy đám mây tiếp tục nằm trong danh sách trang phục được ưa chuộng. Thiết kế có độ phồng ở gấu, giúp toát lên vẻ dễ thương, được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Váy đám mây tiếp tục nằm trong danh sách trang phục được ưa chuộng. Thiết kế có độ phồng ở gấu, giúp toát lên vẻ dễ thương, được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Mùa hè năm nay, các cô gái tiếp tục được trải nghiệm váy midi bất đối xứng. Theo WWW, các đường cắt chéo, lệch ở gấu tạo ra điểm nhấn hút mắt, tôn chân hơn.
Mùa hè năm nay, các cô gái tiếp tục được trải nghiệm váy midi bất đối xứng. Theo WWW, các đường cắt chéo, lệch ở gấu tạo ra điểm nhấn hút mắt, tôn chân hơn.
Váy có cấu trúc độc đáo được Loewe, Bottega Veneta tích cực lăng xê trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Thiết kế thích hợp cho những cô gái chuộng sự phá cách, hoạt động trong môi trường nghệ thuật.
Váy có cấu trúc độc đáo được Loewe, Bottega Veneta tích cực lăng xê trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Thiết kế thích hợp cho những cô gái chuộng sự phá cách, hoạt động trong môi trường nghệ thuật.
Rộ lên từ năm 2024, váy xuyên thấu được cho là món đồ của những kỳ nghỉ hè. Độ mỏng của váy tạo nên sự gợi cảm, đòi hỏi kết hợp nội y khéo léo. Nếu không muốn hở, bạn có thể phối chúng cùng quần jeans.
Rộ lên từ năm 2024, váy xuyên thấu được cho là món đồ của những kỳ nghỉ hè. Độ mỏng của váy tạo nên sự gợi cảm, đòi hỏi kết hợp nội y khéo léo. Nếu không muốn hở, bạn có thể phối chúng cùng quần jeans.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest