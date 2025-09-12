9 kiểu váy đẹp cho phụ nữ ngoài 40 tuổi

Theo Women's Health, phụ nữ ngoài 40 tuổi có đặc điểm hình thể phần mỡ thường dồn nhiều ở vùng bụng, hông và đùi thay vì chỉ ở mông hoặc ngực như giai đoạn 20-30 tuổi. Da mỏng hơn và giảm săn chắc nếu không tập luyện nghiêm túc. Vì vậy, khi chọn váy, bạn nên ưu tiên những thiết kế khắc phục được khuyết điểm này.

Theo WWW, váy chữ A có điểm mạnh là phần trên ôm vừa phải, phần dưới xòe nhẹ, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, che khéo vòng hông hoặc đùi, đồng thời tạo cảm giác eo thon gọn. Phụ nữ ngoài 40 tuổi diện đầm này toát lên vẻ thanh lịch, giấu được vòng hai.