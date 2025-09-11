9 kiểu mốt giới trẻ ưa chuộng đầu thu

Áo khoác thể thao mỏng được nhiều người dùng khi trời mát vào sáng sớm hoặc tối. Chúng cũng là món đồ được nhiều nhà mốt lăng xê trên sàn diễn, bên cạnh sneakers. Khoảng ba năm trở lại đây, nhờ các hãng như Miu Miu, Gucci, các thiết kế thể thao trở nên thời trang hơn, được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống hàng ngày.