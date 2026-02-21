9 kiểu áo được lăng xê nửa đầu năm

Theo Vogue, Miu Miu và Kallmeyer là hai trong số nhiều hãng mốt đẩy mạnh áo thun dài tay sọc ngang. Thiết kế hướng đến những người theo đuổi phong cách trẻ trung, thanh lịch, phù hợp đi kèm quần jeans, giày đế bệt.
Bên cạnh họa tiết kẻ ngang, phái đẹp còn được trải nghiệm sơ mi họa tiết kẻ caro từng thịnh hành vào những năm 1990. Họa tiết xuất hiện trên sơ mi, áo khoác phá cách. Dior, Chanel và Tod's là những nhà mốt tiêu biểu lăng xê phong cách này.
Nổi lên từ mùa hè năm ngoái, áo voan chấm bi xuyên thấu lấy cảm hứng từ phong cách vintage tiếp tục là mốt hot năm nay. Thiết kế toát lên vẻ lãng mạn và cổ điển, có thể phối cùng quần jeans ống đứng, hoặc chân váy mini cho những buổi đi chơi tối.
Theo WWW, áo chi tiết nơ thoạt nhìn có vẻ khó phối, nhưng thực tế lại dễ dàng. Chúng mang vẻ lãng mạn và tinh nghịch theo hơi hướng phong cách thập niên 1980. Bạn có thể kết hợp áo cùng quần da, quần shorts, chân váy mini.
Áo cape là một trong những thiết kế tạo vẻ thanh lịch hiệu quả. Dù kết hợp với quần ống rộng, chân váy suông hay quần jeans, thiết kế đều trông quý phái, tươm tất mà không mất công phối cầu kỳ.
Xu hướng nổi trội của mùa mốt Xuân Hè 2026 còn có áo len cổ kéo khóa. Từ nhà mốt lớn như Chanel đến các hãng bình dân như Uniqlo đều đưa kiểu dáng này vào bộ sưu tập. Theo WWW, dự báo thiết kế được nhiều người yêu thích vì dễ mặc, phù hợp với mọi vóc dáng, phong cách.
Năm nay, nhiều thương hiệu đồng loạt tung ra áo thun cổ thuyền. So với cổ tròn, kiểu dáng này giúp tôn xương quai xanh và trông quyến rũ hơn, nhưng vẫn đảm bảo lịch sự. Bạn có thể kết hợp chúng cùng nhiều món đồ như chân váy midi, quần ống rộng.
Áo thun mỏng hai lớp tiếp tục là xu hướng nổi bật của năm sau khi bùng nổ năm ngoái. Thiết kế phù hợp với những người chuộng lối mặc phóng khoáng, phá cách.
Từng được ưa chuộng ở thập niên 1990, áo satin bóng hot trở lại, xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang cao cấp và đường phố. Kiểu áo thường được phối cùng quần âu, quần jeans ống đứng. Hailey Bieber và Elsa Hosk là hai trong số người nổi tiếng sớm theo đuổi xu hướng này.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest