9 kiểu áo được lăng xê nửa đầu năm

Xu hướng nổi trội của mùa mốt Xuân Hè 2026 còn có áo len cổ kéo khóa. Từ nhà mốt lớn như Chanel đến các hãng bình dân như Uniqlo đều đưa kiểu dáng này vào bộ sưu tập. Theo WWW, dự báo thiết kế được nhiều người yêu thích vì dễ mặc, phù hợp với mọi vóc dáng, phong cách.