9 khu nghỉ dưỡng cho du khách yêu pickleball ở ba miền

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An, Quảng Nam

The Nam Hai nằm trên bãi biển Hà My là một trong những khu resort đắt đỏ nhất Việt Nam với giá phòng hàng chục triệu đồng.

Tại đây, cụm thể thao gồm có ba sân tennis, một sân cầu lông, một sân bóng rổ, hai sân pickleball, một sân paddle. Tay vợt nổi tiếng thế giới Roger Federer, người Thụy Sĩ, tháng 4/2024 khi lưu trú ở The Nam Hai đã chơi thể thao tại cụm sân này. Ngoài ra, tại khu resort cũng có các gói tập luyện cá nhân với người đánh cùng. Khách lưu trú được sử dụng sân miễn phí. Hiện, hệ thống sân chỉ phục vụ khách của khu nghỉ.