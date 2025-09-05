9 đứa trẻ ngộ độc sau ăn thịt cóc

Gia Lai9 em bé tuổi 7-13 ở xã Ia Dom bắt con cóc về làm thịt ăn sau đó buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, tê môi lưỡi.

Các cháu được đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị, hai hôm trước. Các cháu kể bắt con cóc về chế biến rồi nếm thử, không ăn nhiều. Bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc thịt cóc.

Ngày 5/9, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết hiện hai bé đã xuất viện, 7 em sức khỏe ổn định song tiếp tục điều trị. Không có trường hợp nguy kịch.

Bệnh viện Nhi Gia Lai, nơi điều trị 9 em ngộ độc thịt cóc. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết người dân trên địa bàn còn hiểu biết hạn chế về độc tố từ cóc nên rất chủ quan. Cán bộ xã tuyên truyền, cảnh báo người dân, vận động người đã ăn thịt cóc cần đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Thịt cóc không độc nhưng da, gan, trứng, mủ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) chứa độc tố, trong đó có độc tố tetrodotoxin và bufotenin gây chết người. Độc tố không phân hủy kể cả khi nấu ở nhiệt độ cao nên dễ gây ngộ độc cho người ăn.

Tùy mức độ ngộ độc, người bệnh có thể thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn, nhức các chi; nặng hơn là rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, hoảng hốt sinh ảo giác, co giật, ngừng thở ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

