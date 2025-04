9 điều nên làm trong kỳ nghỉ dài ở Hội An

Lang thang phố cổ, thăm các chùa hay may đồ lấy ngay là những trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ nếu ở Hội An nhiều ngày, để hiểu sâu hơn về nơi này.

Với nhiều du khách, cả trong và ngoài nước, Hội An thường chỉ là điểm dừng chân trong ngày hoặc 1-2 ngày. Nhưng có rất nhiều lý do để ở lại lâu hơn. 9 điều dưới đây được tạp chí Wanderlust (Anh) gợi ý giúp du khách có thể hiểu sâu hơn về Hội An.

Lang thang phố cổ

Khu phố trung tâm tại Hội An. Ảnh: Xuân Phương

Phố cổ Hội An có thể là bối cảnh cho một bộ phim anime của Nhật Bản, nơi du khách khám phá những con đường lát đá, những ngôi nhà kiểu Bồ Đào Nha, Trung Quốc, hay cây cầu Nhật Bản và những ngôi đền của thương nhân từ thế kỷ 16. Trung tâm phố cổ nằm dọc theo nhánh sông Thu Bồn bảo tồn tốt, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Hội An là nơi có thể đến bất kỳ thời điểm nào trong ngày, ngắm cảnh và ăn uống dọc bờ sông.

Thăm Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn một Di sản Thế giới khác nằm gần Hội An, ẩn sâu trong rừng, bên những ngọn núi. Đây là quần thể những ngôi đền Hindu đã đổ nát nhiều hạng mục. Mỹ Sơn từng là thủ đô tâm linh của người Chăm. Ngày nay, các ngôi đền là nơi trú ngụ của các loài chim rừng và động vật nhỏ. Du khách nên đến đây vào cuối chiều hoặc sáng sớm để không bị nắng nóng và đông đúc.

Tắm biển và khám phá các hòn đảo

Các khu resort mang đến lựa chọn lưu trú cao cấp, khác với khu phố cổ. Hiện khu vực biển đẹp nhất là bãi An Bàng. Ngoài ra, Hội An còn có các hòn đảo, trong đó nổi bật nhất là Cù Lao Chàm. Nơi đây ít thay đổi sau nhiều thập kỷ qua. Những ngôi làng nhỏ có dịch vụ homestay, đồ ăn được ngư dân cung cấp tươi ngon. Du khách có thể ở trên đảo trong ngày hoặc qua đêm.

Không khí trong lành trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Duy Trần

Thăm các ngôi chùa hàng trăm tuổi

Hội An có hơn một nghìn công trình đền chùa bằng gỗ từ thế kỷ 15 đến 18, thuộc các phong cách kiến trúc thời Mạc phủ Tokugawa ở Nhật Bản, triều đại Minh, Thanh của Trung Quốc, và thời kỳ phát triển sau này ở châu Âu. Các ngôi chùa tuy nhỏ, nhưng được ví như những bảo tàng sống. Đừng bỏ qua chùa Quan Âm thế kỷ 17, được bố trí theo phong cách Nho giáo triều Thanh, và chùa Phước Lâm thế kỷ 18, với mái ngói âm dương và chạm khắc hình rồng.

May quần áo lấy ngay

Hội An cung cấp dịch vụ may đo chất lượng tốt, với hàng chục cửa hàng. May đo một bộ trang phục với thiết kế riêng là trải nghiệm đặc biệt. Chi phí hợp lý, lấy nhanh sau vài tiếng hoặc trong ngày. Lưu ý, chọn đúng thợ may hơn là cửa hàng. Du khách cũng có thể đóng giày lấy ngay. Nên kiểm tra sản phẩm có làm từ da thật hay không.

Đến Hội quán Phúc Kiến

Không có công trình nào mang tính biểu tượng cho quá khứ giao thương của Hội An hơn Hội quán Phúc Kiến ở trung tâm phố cổ. Ban đầu, nơi đây chỉ là một ngôi miếu mái tranh đơn sơ, xuống cấp. Nhưng các thương nhân Trung Quốc đã mua, xây dựng lại và mở rộng như hiện nay vào giữa thế kỷ 18. Mọi thứ trong khuôn viên được bố trí để mang lại may mắn, phản ánh sự hài hòa của vũ trụ.

Tham dự lễ hội đèn lồng

Khách nước ngoài thả đèn ở Hội An. Ảnh: Hoiana

Hầu hết các lễ hội ở Việt Nam diễn ra hàng năm, nhưng Hội An thì khác. Mỗi tháng vào ngày rằm, nơi này đều có lễ hội đèn lồng. Đèn trời (thiên đăng) hay hoa đăng từ hàng nghìn chiếc thuyền trên sông khiến cả phố cổ rực sáng. Thường sẽ khó tìm được phòng nghỉ trong thời gian lễ hội, vì thế nên đặt sớm.

Trải nghiệm cuộc sống của nông dân

Hội An có bãi biển, những hòn đảo và di tích được UNESCO công nhận, cùng vô số hoạt động ở phố cổ, nhưng du khách vẫn nên dành thời gian cho một chuyến đạp xe thư thái khám phá vùng quê dọc sông Thu Bồn. Du khách sẽ thấy những cánh đồng lúa trải rộng, những kênh rạch nhỏ, con đường và ngõ nối liền, nơi có thể dừng chân ăn uống. Chuyến đi sẽ ấn tượng hơn khi kết hợp chèo thuyền thúng, học làm đèn lồng giấy. Du khách đặt tour tại bất kỳ đâu ở Hội An.

Lên núi đá Ngũ Hành Sơn

Không cần leo trèo vất vả, cụm núi Ngũ Hành Sơn có thang máy cho du khách muốn chinh phục đỉnh, nơi có đền thờ, hang động và đền thờ. Phần lớn những công trình tại Ngũ Hành Sơn ngày nay được xây dựng bởi các vua triều Nguyễn. Nhiều công trình tượng trưng cho sự gặp gỡ giữa trời - đất trong sự hài hòa hữu cơ. Dây leo rủ xuống các cửa hang chùa rợp lá, nơi ánh sáng xuyên qua, hoa sứ và hoa phượng rải rác trên lối đi.

