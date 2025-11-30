9 di sản thế giới của Việt Nam hơn 30 năm trước

Bộ ảnh "8 Di sản thế giới của Việt Nam" được ông Nguyễn Trí Dũng, 77 tuổi, ở Cần Thơ chụp trong những chuyến công tác gần 30 năm trước.

Trong ảnh là một góc Ngọ Môn trước hoàng thành Huế được tác giả chụp vào cuối tháng 1/2000.

Quần thể di tích cố đô Huế nằm dọc hai bờ sông Hương gồm hàng trăm công trình kiến trúc, chia thành hai khu vực: trong Kinh thành và ngoài Kinh thành. Đây là di sản đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vào tháng 12/1993.