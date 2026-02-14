9 công ty Việt vào top 500 tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026

Năm nay có 9 doanh nghiệp Việt vào bảng xếp hạng công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương, tăng so với trước, nhờ có thêm FPT Retail, Vietnam Airlines và Hoàng Anh Gia Lai.

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách các công ty tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, với 9 đại diện đến từ Việt Nam. Đây là năm thứ hai bảng xếp hạng được thực hiện, sau lần đầu công bố vào năm 2025.

Theo đánh giá độc lập của TIME và Statista, các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm tăng trưởng tài chính, mức độ hài lòng của nhân viên và minh bạch trong phát triển bền vững (ESG). Hiệu quả tài chính được đo bằng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2022-2024, trong khi tiêu chí nhân sự dựa trên khảo sát lao động tại nhiều thị trường trong khu vực. Các yếu tố ESG gồm quản trị, môi trường, chính sách lao động, chống tham nhũng và công bố thông tin, với trọng số tương đương.

Trong danh sách năm nay, doanh nghiệp Việt trải rộng ở nhiều lĩnh vực từ bất động sản, công nghệ, ngân hàng đến tiêu dùng, hàng không và nông nghiệp. Vingroup có thứ hạng cao nhất, đứng vị trí 57, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Năm 2025, tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận sau thuế 11.146 tỷ đồng. Đứng sau là Vinhomes ở hạng 352, với lợi nhuận sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, tiếp tục duy trì quy mô lợi nhuận lớn trong ngành bất động sản.

Ở lĩnh vực công nghệ, FPT xếp hạng 146 nhờ tăng trưởng ổn định từ xuất khẩu dịch vụ công nghệ. FPT Retail đứng hạng 393, với chuỗi dược phẩm Long Châu trở thành động lực chính, giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.219 tỷ đồng trong năm 2025.

Khối ngân hàng có hai đại diện là BIDV và VietinBank, lần lượt xếp hạng 280 và 461. Năm 2025, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 43.446 tỷ đồng, còn BIDV đạt 37.863 tỷ đồng.

Ở nhóm tiêu dùng, Masan Group đứng thứ 411, với lợi nhuận sau thuế 6.764 tỷ đồng, tăng 58% so với năm trước. Vietnam Airlines xếp hạng 472 sau quá trình tái cơ cấu, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 7.713 tỷ đồng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đứng hạng 497, đạt lợi nhuận sau thuế 2.243 tỷ đồng và xóa lỗ lũy kế.

So với năm trước, số đại diện Việt tăng lên 9 doanh nghiệp, với ba gương mặt mới gồm FPT Retail, Vietnam Airlines và Hoàng Anh Gia Lai, phản ánh xu hướng bán lẻ dược phẩm tăng trưởng, hàng không phục hồi và nông nghiệp quy mô lớn cải thiện hiệu quả.

Danh sách năm nay cũng cho thấy doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương đang thích ứng tốt hơn với biến động kinh tế toàn cầu. Sau giai đoạn bất ổn đầu năm 2025, môi trường kinh doanh dần ổn định khi nhiều nền kinh tế điều chỉnh chiến lược, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và tăng hợp tác nội khối.

Thứ hạng Công ty Tổng điểm Xếp hạng hài lòng nhân viên Xếp hạng minh bạch 57 Vingroup 89.68 55 230 146 FPT 86.06 98 300 280 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 82.75 165 340 352 Vinhomes 80.69 335 409 393 FPT Digital Retail 79.44 218 459 411 Masan Group 78.65 403 247 461 VietinBank 75.55 390 468 472 Vietnam Airlines 74.32 339 498 497 Hoàng Anh Gia Lai Group 72.52 475 440

Trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục chiếm ưu thế. DBS Bank đứng đầu, tiếp theo là Commonwealth Bank, nhờ duy trì lợi nhuận ổn định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Ngành ôtô cũng cho thấy sức chống chịu tốt khi nhu cầu xe điện và hybrid duy trì, với Toyota, Hyundai và Honda nằm trong nhóm dẫn đầu.

Một số doanh nghiệp Trung Quốc như Xiaomi, BYD và Geely cũng góp mặt, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang công nghệ và năng lượng sạch. Các ngành bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng trưởng, với những tên tuổi như QBE Insurance Group, AIA Group và SBI Life Insurance.

Xét theo quốc gia, Australia có nhiều doanh nghiệp trong nhóm dẫn đầu, trong khi Ấn Độ là thị trường có số lượng công ty lớn nhất bảng xếp hạng. Nhìn chung, thông điệp của danh sách năm nay là các doanh nghiệp trong khu vực đang tái định vị chiến lược, nâng cao khả năng thích ứng và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Dù số lượng doanh nghiệp Việt còn khiêm tốn so với các nền kinh tế lớn, sự hiện diện ở nhiều lĩnh vực cho thấy xu hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện quản trị và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế đang rõ nét hơn.

