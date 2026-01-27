9 câu hỏi 'kém duyên' phá hỏng không khí ngày Tết

Thay vì hỏi lương hay chuyện kết hôn, chuyên gia tâm lý khuyên tập trung vào sự kết nối để tránh biến bữa cơm sum họp thành "phòng thẩm vấn".

Rebecca Love, nhà trị liệu tâm lý tại California (Mỹ), cho rằng lễ Tết là cơ hội gặp gỡ, nhưng cũng là lúc nhiều người vô ý đưa ra những câu hỏi khiến người khác mất vui. Dù quen thuộc, chúng có thể tạo áp lực, gây xấu hổ hoặc cảm giác bị phán xét.

Dưới đây là những câu hỏi bạn nên tránh.

Bao giờ định kết hôn, sinh con?

"Trừ khi họ tự nguyện chia sẻ, đó không phải chuyện của bạn", Rebecca Love nói. Ngày càng nhiều người chọn lối sống độc thân, trì hoãn hôn nhân hoặc nuôi thú cưng thay vì sinh con. Đặc biệt, câu hỏi về sinh nở có thể vô tình cứa sâu vào nỗi đau của những người hiếm muộn.

Thay vì hỏi "Bao giờ cưới?", hãy hỏi: "Điều gì làm bạn cảm thấy hào hứng nhất trong năm qua?".

Lương tháng bao nhiêu?

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người bị sa thải hoặc chật vật tìm việc, câu hỏi trực diện về thu nhập hay nghề nghiệp rất dễ gây khó xử. Nicolle Osequeda, nhà trị liệu tâm lý tại Chicago (Mỹ), cho rằng thắc mắc về giá cả, tiền bạc thường mang tính phán xét, buộc người nghe phải biện minh cho chi tiêu của mình.

Đặc biệt, cần tránh những câu coi thường như: "Vẫn làm công việc đó à?".

Câu hỏi thay thế: "Dạo này công việc của bạn có gì thú vị không?".

Sao dạo này béo/gầy thế?

"Đó là cơ thể và không gian cá nhân của người khác, bạn đang vượt quá giới hạn", Nicolle Osequeda khẳng định. Cân nặng thay đổi do nhiều lý do và không phải lúc nào cũng tích cực.

Tương tự, câu hỏi "Trông mệt mỏi quá, mọi chuyện ổn chứ?" cũng là một hình thức chê bai ngoại hình (body shaming) trá hình, khiến đối phương tự ti dù họ đang cảm thấy ổn.

Lời khuyên: Hãy khen ngợi tinh thần hoặc năng lượng mà họ tỏa ra. Ví dụ: "Hôm nay thần sắc cháu rất tốt".

Có người yêu chưa?

Bà Esther Perel, chuyên gia tâm lý người Mỹ, cho rằng vấn đề nằm ở cảm xúc đi kèm câu hỏi. Hỏi người trẻ về chuyện hẹn hò với giọng điệu mỉa mai thực chất là lời chỉ trích ngầm. Thay vì xoáy vào đời tư để thỏa mãn sự hiếu kỳ, hãy chọn những chủ đề chung để mọi người cùng thảo luận.

Dạo này có gặp bố/mẹ không?

Hỏi về một mối quan hệ đang rạn nứt có thể khơi dậy vết thương cũ và tạo ra sự đối đầu ngay trên bàn tiệc. Bà Esther Perel cảnh báo, câu hỏi này vô tình đẩy người được hỏi vào thế kẹt, và sự quan tâm của bạn dễ bị hiểu lầm là đang đứng về một phe.

Câu hỏi thay thế: "Bạn biết ơn điều gì trong năm nay?" hoặc "Nếu không gặp gỡ thế này nữa, bạn sẽ nhớ điều gì nhất?".

Sao không uống rượu?

Việc ép người khác giải thích lý do chọn nước ngọt thay vì rượu mạnh là sự xâm phạm không cần thiết. Câu hỏi này đôi khi phản ánh sự bất an của chính người hỏi về thói quen uống rượu của họ.

Bạn mới 'dao kéo' à?

Can thiệp y tế hay thẩm mỹ là vấn đề riêng tư. Chuyên gia khuyên nên tuân thủ "nguyên tắc vàng": Không bình luận về ngoại hình, hãy tập trung vào những phẩm chất, cá tính mà bạn ngưỡng mộ ở họ.

Nhật Minh (Theo Time)