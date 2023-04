9 ban nhạc hội ngộ tại RockFest 2023

Đại tiệc rock kéo dài từ 14h đến 22h tại nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1, hướng đến thông điệp: "Dù nhiễu loạn cuộc sống có thể phủ đen bộ lông trắng, thì sâu trong tâm hồn, chúng ta vẫn là những cánh chim luôn biết tự do theo đuổi điều mình muốn".

Đại diện ban tổ chức tiết lộ muốn truyền sức mạnh, cổ vũ mọi người thêm lạc quan, can đảm phá bỏ loạt rào cản và tự do tung cánh, vươn đến giấc mơ lớn đời mình.

RockFest 2023 là nơi giao lưu của các thế hệ Rock Việt.

UnlimiteD - người anh lớn trong cộng đồng rock Việt, ra mắt năm 2003 - sẽ thể hiện loạt hit gắn tên tuổi như Nối vòng tay lớn, Hòn vọng phu, Con đường ánh sáng, Linh hồn vẫn tồn tại hay The Phantom of the Opera. Trưởng nhóm Viết Thanh và các thành viên - Tuyên Đức, Minh Quân, Trần Tín - cho biết sẵn sàng "cháy" hết mình trên sân khấu.

7Uppercuts - đại diện của dòng punk, pop punk - mang đến các tiết mục Yêu, Trốn tìm, No internet, Wave Alpha... Nhóm gồm ba thành viên: tay bass kiêm hát chính Aki, guitar A Dính và tay drums Anh Lâm.

Nhóm nhạc alternative rock Cá Hồi Hoang - biểu diễn hit Tầng thượng 102 và một số nhạc phẩm thuộc album mới nhất, trong đó có Tự do - gắn liền chủ đề chính của chương trình... Các thành viên Viết Thành, Thanh Minh tiết lộ mong chờ được gặp khán giả tại một trong những sự kiện rock lớn ở TP HCM.

Những nhóm nhạc trẻ như The Flob, District 105, Giấy Gấp, The Mèo thể hiện loạt ca khúc triệu lượt nghe trên YouTube lẫn sáng tác vừa ra mắt. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của hai ban nhạc Hàn Quốc - Synsnake và End These Days.

Theo đại diện ban tổ chức: "9 ban nhạc với màu sắc riêng và câu chuyện truyền cảm hứng góp phần 'đốt cháy' sân khấu rock".

RockFest 2022 thu hút hàng nghìn khán giả.

"Không dừng lại ở một đêm diễn, RockFest dần trở thành sự kiện quen thuộc với người yêu rock. Qua chương trình, cộng đồng và tinh thần rock Việt được hâm nóng trở lại, góp phần đưa thể loại nhạc sôi động đến gần khán giả đại chúng. Đồng thời cũng tạo thêm sân chơi thường niên cho các thế hệ nghệ sĩ lẫn cộng đồng được giao lưu, học hỏi nhau", đại diện ban tổ chức nói thêm.