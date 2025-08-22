8Wonder Summer 2025 hoàn thiện sân khấu đón 50.000 fan

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder do Vingroup tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vào tối 23/8 với quy mô 50.000 khán giả. Đây là số lượng khán giả lớn cho một đêm nhạc tổ chức trong nước, theo ban tổ chức.
Đạo diễn Blone Nguyễn giữ vai trò chỉ đạo chương trình, cho biết điểm nhấn của đêm nhạc là sự giao thoa giữa bản sắc Việt Nam và âm nhạc đa quốc gia. Chính vì vậy, khu vực sân khấu được đầu tư mạnh vào cả phần âm thanh, ánh sáng lẫn visual LED, mang tinh thần nghệ thuật đương đại.
Ban tổ chức bố trí nhiều màn hình LED cỡ lớn trong khu vực sân khấu để khán giả có thể theo dõi các tiết mục ở mọi vị trí. Cùng với đó là hệ thống thiết bị ánh sáng có tải trọng lớn, phải tính toán kết cấu để có thể đảm bảo hiệu quả và an toàn.
Khu vực vé đứng Độc Lập 1, 2, 3, 4 và Tự Do 1, 2 có vị trí thẳng sân khấu, giúp khán giả không chỉ được xem thần tượng ở khoảng cách gần mà còn có cơ hội giao lưu với họ.
Công nhân đang hoàn thiện những bước lắp đặt ghế cuối cùng. Các ghế ngồi ở khu vực Phi Thường được xếp giật cấp, đảm bảo khán giả có trải nghiệm xem ca nhạc tương đương vị trí gần sân khấu.
Khu vực Hạnh Phúc có mức giá bán cao nhất, giao động từ 8 đến 10 triệu đồng với nhiều đặc quyền riêng như vị trí ngồi với tầm nhìn đẹp, khu vực check-in riêng và bộ quà tặng từ ban tổ chức.
8Wonder: Moments of Wonder quy tụ đến 4 sao ngoại là DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI và DPR IAN cùng các sao nội nổi tiếng. Mỗi người lại có những yêu cầu khác nhau. Đạo diễn Blone Nguyễn cho biết, để đáp ứng được điều kiện biểu diễn của dàn sao quốc tế, ban tổ chức đã phải làm việc trao đổi trong suốt một tháng trước sự kiện.
Ban tổ chức phải sắp xếp cho J Balvin bàn DJ đáp ứng loạt tiêu chí khắt khe. Trong khi đó êkíp The Kid LAROI mang theo toàn bộ thiết bị riêng sang Việt Nam để đảm bảo hệ thống đúng ý họ. Còn với DJ Snake, set diễn của anh phải mang đến hiệu ứng như festival quốc tế.
"Để mang đến sự cộng hưởng giữa văn hóa Việt Nam và tính toàn cầu hóa theo chuẩn quốc tế, đêm nhạc sẽ có màn kết hợp giữa Tlinh và một sao ngoại đình đám, mang đến sự giao thoa đặc biệt", đạo diễn Blone Nguyễn hé lộ.
Ban tổ chức 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại. Sự kiện bắt đầu check-in từ 8h ngày 23/8.
Cũng theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.
Toàn cảnh sân khấu quy mô 50.000 khán giả của 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder. Video: Mai Anh
Yên Chi
Ảnh: Tùng Đinh