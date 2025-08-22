8Wonder Summer 2025 hoàn thiện sân khấu đón 50.000 fan

"Để mang đến sự cộng hưởng giữa văn hóa Việt Nam và tính toàn cầu hóa theo chuẩn quốc tế, đêm nhạc sẽ có màn kết hợp giữa Tlinh và một sao ngoại đình đám, mang đến sự giao thoa đặc biệt", đạo diễn Blone Nguyễn hé lộ.

Ban tổ chức 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại. Sự kiện bắt đầu check-in từ 8h ngày 23/8.

Cũng theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.