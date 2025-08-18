8Wonder bất ngờ công bố Tlinh, (S)trong - Trọng Hiếu góp mặt trong dàn lineup, cùng dự án Wonder Sound Lab, lời giải đáp cho nhiều đồn đoán trước đó về sự kết hợp giữa nghệ sĩ Việt và quốc tế.

Sáng 18/8, trên fanpage của 8Wonder, ban tổ chức công bố đầy đủ dàn lineup, ngoài DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin và Hòa Minzy. Ngoài ra, Tlinh và Trọng Hiếu là hai nghệ sĩ đặc biệt của chương trình năm nay.

Trước đó, ngày 16/8, Tlinh đã đăng một đoạn nhạc trên TikTok, được J Balvin trực tiếp để lại bình luận "This is cool. I'm in Vietnam next, you'll be there" (tạm dịch: "Thật tuyệt. Tôi sẽ đến Việt Nam sắp tới, bạn cũng sẽ ở đó chứ?").

8Wonder công bố Tlinh diễn cùng sao quốc tế Tlinh đăng "nhá hàng" trên TikTok.

Việc này khiến người hâm mộ phấn khích, để lại hàng loạt bình luận nghi vấn cô sẽ trình diễn tại 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder vào ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội), đồng thời, "đòi" được nghe trực tiếp.

Không để khán giả chờ đợi, 8Wonder sau đó đã giới thiệu Wonder Sound Lab và tlinh là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia dự án, hứa hẹn mang đến sản phẩm âm nhạc đặc biệt cho sân khấu nhạc hội năm nay.

Với thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (tạm dịch: Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), ban tổ chức mô tả, đây là một "phòng thí nghiệm" âm nhạc, cái nôi và bệ phóng sáng tạo của Moments of Wonder, mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc #MadeInVietnam #HeardWorldwide.

Tại đây, nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa của nghệ sĩ quốc tế, mang đến những kết hợp tiên phong cho thị trường. Điểm khác biệt của Wonder Sound Lab nằm ở mô hình First-time Global Collab: mỗi mùa chỉ duy nhất một màn kết hợp Việt Nam - quốc tế, vừa đánh dấu bước tiến mới, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám mơ giấc mơ toàn cầu.

Trong "phòng lab" này, các nghệ sĩ và producer trẻ Việt có thể thỏa sức sáng tạo, sau đó, cùng nghệ sĩ quốc tế hoàn thiện chỉnh thể và ra mắt khán giả trên sân khấu Moments of Wonder, nơi khán giả chứng kiến những tiết mục chưa từng có. Đây cũng là điểm nhấn mới của lễ hội năm nay, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Việc ban tổ chức xây dựng concept Wonder Sound Lab không chỉ mang đến một sân chơi âm nhạc, mà còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ Việt đồng hành với nghệ sĩ quốc tế trong khuôn khổ Moments of Wonder. Đây cũng là nỗ lực nhằm đưa nhạc Việt gần hơn với các sân khấu toàn cầu.

Khác với nhiều chương trình khác, 8Wonder tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với ngôi sao quốc tế. Đây cũng là một trong số ít sự kiện thương mại quy mô lớn giúp nghệ sĩ Việt có thêm cơ hội khẳng định vị thế, đồng thời, phản ánh tư duy tổ chức mới khi nghệ sĩ trong nước được đặt ở vị thế bình đẳng để trình diễn.

Trọng Hiếu làm khách mời đặc biệt tại 8Wonder.

Ý nghĩa của sự kiện càng nhân lên khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không chỉ là đại nhạc hội, 8Wonder còn mang thông điệp tôn vinh tinh thần dân tộc, khẳng định người Việt Nam có thể tự tin sánh vai, giao lưu văn hóa với năm châu.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố thông tin về vé tham dự cũng được giới thiệu: vé mở bán từ ngày 1/8 với mức giá khởi điểm 600.000 đồng, chia thành nhiều hạng mục từ GA đến VIP. Khu vực Fanzone (Ánh Sáng 1 & 2) có giá 2,5 triệu đồng, đi kèm lightstick và quà tặng. Hạng vé GA gồm 16 phân khu với giá 600.000 đến 2 triệu đồng. Hạng VIP dao động từ 2,5 đến 10 triệu đồng, kèm dịch vụ ẩm thực, đồ uống, quà tặng độc quyền và khu vực check-in riêng.

Trong những năm qua, chuỗi sự kiện 8Wonder đã mở rộng với nhiều hoạt động, trở thành nơi người hâm mộ có cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn với thần tượng. Đây không chỉ là đêm diễn, mà còn là trải nghiệm đa dạng, gồm: triển lãm nghệ thuật, khu vực ẩm thực, các hoạt động tương tác sáng tạo. Những khoảnh khắc tại 8Wonder được nhiều khán giả gọi là "kỷ niệm khó quên" khi có thể vừa thưởng thức âm nhạc, vừa hòa mình vào không khí lễ hội kéo dài nhiều ngày.

