84 thành phố Trung Quốc phát cảnh báo đỏ vì nắng nóng

Nắng nóng với nhiệt độ tăng cao buộc 84 thành phố Trung Quốc phát cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này.

Cục khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ ở các địa phương này có thể tăng lên hơn 40 độ C trong hôm nay. Thượng Hải, trung tâm tài chính kinh tế ở phía đông Trung Quốc, lần đầu ghi nhận nhiệt 40 độ C hôm 10/7.

Đợt nắng nóng đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt vì người dân tăng cường sử dụng điều hòa. Tỉnh Chiết Giang, khu vực sản xuất và xuất khẩu lớn ở vùng duyên hải phía đông Trung Quốc, hôm 12/7 kêu gọi 65 triệu cư dân và doanh nghiệp tiết kiệm điện.

Một phụ nữ vừa đi vừa dùng quạt điện cầm tay trên đường phố Thượng Hải hôm 13/7. Ảnh: Reuters.

Sở Năng lượng Chiết Giang cũng phải phân bổ điện theo định mức cho một số cơ sở sản xuất sử dụng nhiều năng lượng như các công ty dệt may ở Hàng Châu, Thiệu Hưng và Hải Ninh.

Tình trạng thiếu điện do nắng nóng xảy ra chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng gây mất điện diện rộng nửa cuối năm ngoái do thiếu than, vốn được Trung Quốc sử dụng để sản xuất 60% điện năng.

Nắng nóng dẫn tới cắt điện luân phiên là một thách thức lớn với ngành công nghiệp sản xuất khổng lồ của Trung Quốc, vốn đang phục hồi sau nhiều tháng phong tỏa vì Covid-19.

Nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng tới sản lượng vụ mùa ở Trung Quốc, gây nguy cơ đẩy giá lương thực lên cao. Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ cao có thể tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất ngô, đậu tương, lúa mì ở nhiều tỉnh phía bắc như Ninh Hạ, Nội Mông và Hà Bắc.

Giá thực phẩm tăng ở cả thị trường nội địa và toàn cầu gần đây đã tác động tới ngành thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn ở Trung Quốc. Hồi đầu tháng, một số nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn như New Hope đã tuyên bố sẽ tăng giá sản phẩm do giá đậu nành, ngô và lúa mì tăng. Hầu hết các đợt tăng giá bắt đầu từ tuần trước.

Giá thịt lợn, loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất ở Trung Quốc, bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng vì đỗ tương và ngô là những nguyên liệu chính trong ngành chăn nuôi lợn.

Theo số liệu của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định kinh tế chiến lược hàng đầu của Trung Quốc, tính đến hết 1/7, giá thịt lợn hơi đã tăng 46% kể từ tháng 3.

Tuần trước, ủy ban tuyên bố cân nhắc mở kho dự trữ thịt lợn chiến lược để kìm đà tăng giá, đồng thời cam kết ngăn chặn bất kỳ hành vi găm hàng giữ giá của các trang trại chăn nuôi lợn.

Hồng Hạnh (Theo CNN)