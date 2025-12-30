83 phường, xã TP HCM được tăng thêm một phó chủ tịch UBND

Phường, xã đông dân, diện tích lớn hoặc phức tạp an ninh được tăng thêm một phó chủ tịch UBND để giảm quá tải điều hành ở cơ sở sau sáp nhập.

Đó là một phần trong Kết luận 235 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về thống nhất chủ trương tăng thêm một Phó chủ tịch UBND cấp xã đối với 83 phường, xã đủ điều kiện theo quy định của Trung ương.

Theo đó, xã, phường được tăng thêm phó chủ tịch UBND khi có dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km2; xã từ 30 km2; hoặc là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Theo danh sách, khu vực TP HCM (cũ) có nhiều xã, phường được tăng thêm phó chủ tịch UBND nhất khi chiếm hơn một nửa. Ví dụ, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, Linh Xuân, Tam Bình, An Phú, An Phú Đông, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Nhiêu Lộc, Bến Thành, Sài Gòn... Đây là những phường có dân số đông.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Các xã quy mô lớn, dân cư đông và phân tán như Bà Điểm, Bình Hưng, Nhà Bè, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Tân Nhựt, Đông Thạnh, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc...

Còn lại ở khu vực Bình Dương (cũ) như Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Bình Dương, Đông Hòa, Thuận Giao, Tân Hiệp, Tân Khánh... Các xã, phường công nghiệp – đô thị hóa nhanh: Bàu Bàng, Vĩnh Tân, Phú Mỹ, Thới Hòa, Hòa Lợi...

Ở Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) là phường Vũng Tàu, Bà Rịa, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và các xã ven biển, diện tích lớn như Long Điền, Hồ Tràm, Long Hải.

Từ sau sáp nhập (1/7), mỗi UBND phường, xã chỉ có hai phó chủ tịch, trong đó một người kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, nhiều phường, xã quy mô dân số lớn, gấp 2-4 lần quy định chung, mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế khi hồ sơ lớn, cán bộ quá tải.

Do đó, việc tăng thêm một phó chủ tịch UBND kỳ vọng giúp bộ máy cơ sở vận hành linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm áp lực cho cán bộ và nâng chất lượng phục vụ người dân tại các phường, xã đông dân của TP HCM.

Cùng với việc tăng phó chủ tịch UBND cấp xã, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất chủ trương bố trí bình quân hai cấp phó tại các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, theo Nghị quyết số 332 của Chính phủ.

Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu dừng mô hình Phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Những đơn vị đang bố trí số lượng cấp phó vượt quy định phải rà soát, xây dựng lộ trình sắp xếp, cắt giảm; các nơi còn thiếu sẽ được bổ sung theo đúng quy định.

Lê Tuyết